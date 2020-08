O Inter emitiu nota de pesar sobre o falecimento de seu ex-roupeiro Ismael Silva, 75 anos, ocorrido nesta terça-feira (11). Trabalhando no estádio Beira-Rio entre 1977 e 2014, ele não resistiu a complicações do diabetes e mal-de-Parkinson. “Ele esteve presente nas principais conquistas do Colorado, sempre atuando com muita eficiência”, elogiou a direção do clube em postagem no Twitter.