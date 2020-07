Rio Grande do Sul O governo gaúcho começa a pagar no próximo dia 12 os salários de julho do funcionalismo estadual

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Já a quinta parcela do 13º será depositada nesta sexta-feira. (Foto: Claudio Fachel/Arquivo Palácio Piratini)

A Sefaz (Secretaria da Fazenda) do Rio Grande do Sul anunciou nesta quinta-feira (30) o calendário de pagamentos da folha de julho do funcionalismo estadual, prevendo depósito inicial em 11 de agosto e o último no dia 31. Como tem acontecido neste ano, porém, o cronograma de quitação dos contracheques poderá ser antecipado conforme o ingresso de receitas nos cofres do Tesouro.

O primeiro valor a entrar nas contas é de R$ 1,5 mil mensais. Com isso, serão contemplados integralmente todos os servidores que recebem essa quantia líquida mensal (o que corresponde a 24% das matrículas). Para quem ganha acima dessa faixa, continua valendo o sistema fracionado, mediante o depósito dos mesmos R$ 1,5 mil, ficando o restante para as etapas seguintes.

A segunda parcela, no valor de R$ 3.750, está prevista para o dia seguinte (12), quando o Executivo gaúcho deve recebida a terceira prestação do auxílio federal aos Estados, previsto Lei Complementar 173. Assim, os vencimentos líquidos de até R$ 5.250 (80% dos vínculos) estarão quitados.

O calendário prossegue em 13 de agosto, com R$ 3.250 “pingando” nas contas de todos os funcionários públicos estaduais (ativos, inativos ou pensionistas) que recebem acima de R$ 5.250. Dessa forma, o Tesouro estadual terá pago 93% dos vínculos com contracheque líquido de até R$ 8,5 mil. Por fim, a quitação total da folha de julho está prevista para 31 de agosto.

Décimo-terceiro

Também foi confirmado pela Secretaria Estadual da Fazenda o pagamento da sétima parcela do décimo-terceiro salário (referente ao ano passado), nesta sexta-feira, 31 de agosto. As informações estão disponíveis no site oficial do Palácio Piratini: www.estado.rs.gov.br.

Arrecadação

“A previsão de perda bruta de arrecadação para agosto é atualmente semelhante à verificada neste mês de julho, próxima a R$ 200 milhões, quando comparada à programação para o mês feita antes do início da pandemia”, ressalta o governo do Estado.

(Marcello Campos)

