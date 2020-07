Notas Capital Santa Casa de Rio Grande ganha mais dez UTIs

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

A Secretaria Estadual da Saúde firmou o oitavo termo aditivo ao contrato com a Santa Casa de Rio Grande, habilitando dez leitos de UTI para atendimento de pacientes adultos de coronavírus no âmbito do SUS. O valor é de R$ 1,4 milhão, em parcela única. O evento de assinatura do documento foi realizado de forma virtual, com participação de autoridades, parlamentares e dirigentes do hospital.

