Brasil Auxiliares tentam convencer Bolsonaro a acabar com falas no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

“Ajudaria muito a República se esse cercadinho acabasse”, diz um aliado. (Foto: Reprodução)

Há uma corrente no Planalto tentando convencer Jair Bolsonaro a abandonar de vez as falas na porta do Palácio da Alvorada. Além de provocarem muita confusão — afinal, quem fala todo dia acaba falando o que não deve –, as paradas de Bolsonaro incomodam o GSI, que considera inseguro o ritual, e expõem o presidente a “pegadinhas”, como reclamações de eleitores arrependidos. “Ajudaria muito a República se esse cercadinho acabasse”, diz um aliado.

Manifestações

Em mais um domingo (21) marcado por manifestações a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, a hashtag #FechadoComBolsonaroAte2026 é o assunto mais comentado do Twitter brasileiro neste momento. Diversos políticos da base do presidente, como a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), estão usando a tag.

Em Brasília, após um início de confusão em frente ao Palácio do Itamaraty, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez uso de spray de pimenta para dispersar manifestantes bolsonaristas que tentaram ultrapassar a barreira montada na Esplanada dos Ministérios.

Ao contrário do que ocorreu no último domingo (14), não há proibição para a circulação de pedestres ao longo dos ministérios. Os manifestantes contra e a favor do governo Jair Bolsonaro, no entanto, não têm acesso às áreas que circundam o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto – todos situados na Praça dos Três Poderes.

Bolsonaro, contudo, não participa das manifestações. Ele esteve no Rio na manhã deste domingo para acompanhar o velório do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, de 19 anos, que faleceu ontem em um treinamento no Campo dos Afonsos, no Rio, após seu paraquedas não abrir corretamente.

O velório aconteceu no ginásio do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar, na zona oeste do Rio. A imprensa não pode acompanhar a cerimônia. Bolsonaro integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista em sua carreira no Exército.

Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentou, em sua conta no Twitter, as mais de 50 mil mortes causadas pela covid-19 no Brasil. “Neste final de semana, quando o País atingiu a triste marca de 50 mil mortos e mais de 1 milhão de infectados, quero expressar a minha solidariedade a todos os familiares e amigos de vítimas da Covid-19”.

Maia também fez um agradecimento aos profissionais de saúde. “E também expressar a minha gratidão e orgulho por todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o vírus. Em nome da Câmara dos Deputados, o nosso agradecimento”, escreveu no microblog.

No sábado (20), também na rede social, o presidente da Câmara reafirmou ser favorável à prorrogação do pagamento do auxílio emergencial, destinado a trabalhadores informais e famílias de baixa renda como forma de abrandar os impactos negativos da pandemia do novo coronavírus.

“A todos que me perguntam sobre o auxílio emergencial: sou a favor da prorrogação do auxílio de R$ 600 por mais dois ou três meses”, afirmou, em sua conta no Twitter. Segundo ele, todos os indicadores apontam para uma forte queda da atividade econômica no terceiro trimestre.

Maia disse acreditar que o prolongamento do plano de ajuda conta com o apoio da maioria dos deputados. “Manter esta ajuda é premente. O governo não pode esperar mais para prorrogar o auxílio. A ajuda é urgente e é agora”, afirmou.

