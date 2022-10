Brasil Auxílio Brasil: com adiantamento, parcelas de outubro começam a ser pagas nesta semana

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serão beneficiadas com a antecipação do calendário o total de 21,3 milhões de famílias. Foto: Agência Brasil Serão beneficiadas com a antecipação do calendário o total de 21,3 milhões de famílias. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal anunciou a antecipação em uma semana do pagamento das parcelas de outubro do Auxílio Brasil e, consequentemente, do vale-gás. Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal.

O anúncio aconteceu na última segunda-feira (3), um dia após o primeiro turno das eleições presidenciais e a confirmação de que a disputa seria definida em um segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a antecipação, os depósitos do benefício de R$ 600 terão início nesta terça-feira (11), e terminarão no dia 25, dias antes da realização do segundo turno, que acontecerá no dia 30 de outubro. O calendário original previa pagamentos entre os dias 18 e 31 de outubro.

Serão beneficiadas com a antecipação do calendário o total de 21,3 milhões de famílias – mais de 80% dessas famílias são chefiadas por mulheres.

O adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, que eleva o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600, será pago até dezembro. Esse acréscimo de valor está dentro da proposta de emenda à Constituição (PEC) chamada Kamikaze, que prevê gastos de R$ 41,2 bilhões em medidas de auxílio à população pobre e a algumas categorias profissionais.

Já o vale-gás é pago a cada dois meses dentro do calendário do Auxílio Brasil e também de acordo com o fim do Número de Inscrição Social (NIS). Atualmente, mais de 5,6 milhões de famílias recebem 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 kg. Esse valor integral, no entanto, será pago somente até dezembro. Em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de gás de 13 kg.

Entenda

— Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

— Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

— Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil