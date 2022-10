Esporte Max Verstappen vence GP do Japão e se torna bicampeão da Fórmula 1

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

A vitória deste domingo foi a 32ª na carreira de Verstappen, que estreou na categoria em 2015 como o piloto mais jovem da história. Foto: F1/Divulgação A vitória deste domingo foi a 32ª na carreira de Verstappen, que estreou na categoria em 2015 como o piloto mais jovem da história. (Foto: F1/Divulgação) Foto: F1/Divulgação

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o bicampeonato mundial da Fórmula 1 após vencer o Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, durante a madrugada deste domingo (9).

A confirmação do título – com quatro etapas a serem disputadas – ocorreu após o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, sofrer uma punição na última curva e cair da segunda para a terceira posição da corrida. O mexicano Sergio Pérez completou o pódio, em uma dobradinha da Red Bull.

A vitória deste domingo foi a 32ª na carreira de Verstappen, que estreou na categoria em 2015 como o piloto mais jovem da história. Na atual temporada, ele conquistou o primeiro lugar 12 vezes, chegando a 366 pontos.

A prova

Com baixa visibilidade e sob bastante água, a prova em Suzuka foi marcada pela forte chuva e pelo incidente de Pierre Gasly com dois tratores. Leclerc chegou a assumir a ponta logo na primeira curva, antes da posição ser retomada por Verstappen. Ainda na primeira volta, o alemão Sebastien Vettel, da Aston Martin, e o chinês Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, rodaram e perderam posições.

Já o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e o britânico Alexander Albon, da Williams, acabaram batendo após perder controle dos carros e foram desclassificados. Uma bandeira vermelha foi dada logo em sequência, paralisando a prova por quase duas horas, por conta da intensidade da chuva.

Na relargada, faltando cerca de 40 minutos para o fim do evento, todos os competidores foram obrigados a retomar com pneus de chuva. Já no início da retomada, porém, a maior parte das equipes optou pela troca para pneus intermediários, de maior velocidade. Com as mudanças, Zhou fez a melhor volta.

Leclerc, que chegou a ter o melhor tempo da pista, não conseguiu manter o ritmo na parte final da prova. Com isso, Verstappen abriu distância de mais de 25 segundos na pole position.

Após terminar a prova atrás do rival, o piloto da Ferrari ainda perdeu a segunda colocação para Pérez após punição por não completar a última curva do circuito, definindo o top 3 do grande prêmio.

Incidente

Após a suspensão temporária da corrida por conta do tempo, o piloto francês Pierre Gasly, no caminho de volta aos boxes, passou com seu carro por dois tratores nas pistas.

O competidor da AlphaTauri ficou indignado com o acontecido pois recordou o acidente fatal do compatriota Jules Bianchi, também em Suzuka, em 2014 – o último na Fórmula 1. “Eu poderia ter morrido!”, reclamou pelo rádio.

Em nota, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) se isentou da responsabilidade e afirmou que irá investigar se Gasly estava trafegando em uma velocidade alta demais para a posição no momento em que passou ao lado de um dos tratores.

Pelas redes sociais, o pai de Jules Bianchi, Philippe, disse que não há “nenhum respeito pela vida do piloto e pela memória de Jules”.

