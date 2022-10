Brasil Eleição para vaga no Tribunal de Contas da União pode ficar para o ano que vem

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP), não deve colocar em pauta a vaga no TCU. Foto: Secex/SP O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP), não deve colocar em pauta a vaga no TCU. (Foto: Secex/SP) Foto: Secex/SP

Apesar da pressão que vem sofrendo para que realize a eleição para escolha do nome que vai ocupar vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP), não deve pautar o caso por agora.

“Temos segundo turno para resolver. Antes do segundo turno, não [faremos a votação do indicado ao TCU]”, afirmou. O motivo é que um dos concorrentes declarados à vaga, o deputado Fábio Ramalho (MDB/MG), não foi reeleito. O parlamentar intensificou contato com colegas em busca de voto. Com isso, caso a eleição seja convocada para agora, Ramalho pode ser eleito como “prêmio consolação”, inclusive com apoio da oposição.

É tudo o que o atual presidente da Câmara não quer. Lira tem candidato para a vaga, resultado de acordo que o elegeu para o posto máximo da mesa diretora dois anos atrás. Trata-se do deputado Jonathan de Jesus (Republicanos-RR). Corre por fora uma outra aliada, a deputada Soraya Santos (PL-RJ), que tem a simpatia do governo e da antiga ocupante da vaga que se aposentou em julho, a ministra Ana Arraes. Até então a única mulher no TCU, Arraes é defensora da ocupação feminina na Corte de Contas.

Por isso, parte da estratégia de Lira é adiar a votação para o ano que vem. Uma das fontes ouvidas considera que diluir a vaga do TCU com os cargos da nova mesa diretora é uma alternativa que vai agradar a todas as bancadas. Assim, Ramalho já estará fora do páreo; Soraya, até por compor a maior bancada, ficaria com um assento na mesa; e Jonathan seguiria sem concorrente para o Tribunal de Contas.

Para que esse plano dê certo, Lira precisa ser reeleito presidente da Casa.

