Porto Alegre Semana começa com 1.447 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre as oportunidades, destacam-se 200 vagas para atendente de lojas e mercados. Foto: Cesar Lopes/PMPA Entre as oportunidades, destacam-se 200 vagas para atendente de lojas e mercados. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.447 vagas disponíveis para diversas áreas. Para retirar a carta de encaminhamento de entrevista de emprego, o interessado deve comparecer na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, na esquina com Mauá, no Centro Histórico, das 8h às 17h.

Entre as oportunidades, destacam-se 200 vagas para atendente de lojas e mercados, 96 para eletricista, 89 para pedreiro e outras 65 para servente de obras.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Atendimento descentralizado

O Sine no Território da próxima sexta-feira (14) vai levar o serviço de intermediação de mão de obra para duas regiões de Porto Alegre. Os atendimentos serão das 9h às 16h, no Serviço de Atendimento Familiar (SAF) Lomba do Pinheiro (Est. João de Oliveira Remião, 6122 – Lomba do Pinheiro) e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Timbaúva (rua Irmão Faustino João, 89 – Rubem Berta). Interessados devem levar documento oficial com foto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre