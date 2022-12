Economia Auxílio Brasil e Vale Gás começam a ser pagos na próxima segunda

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Benefício será quitado antes do Natal. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Auxílio Brasil e o Vale Gás de dezembro serão pagos antecipadamente, em comparação a meses anteriores, em função das comemorações de Natal. Depósitos começam a ser realizados no próximo dia 12 e vão até o dia 23. Os beneficiários do Vale Gás não receberam a parcela em novembro porque o benefício é bimestral, mas a última do ano será depositada neste mês, na mesma data do pagamento do Auxílio Brasil. Em outubro o benefício pago para mais de 5,98 milhões de famílias foi de R$ 112, mas o Ministério da Cidadania ainda não informou o valor a ser pago em dezembro.

Em novembro o Auxílio Brasil bateu recorde -o pagamento foi feito para mais de 21,5 milhões de famílias, quase 10 milhões delas da região Nordeste. Em busca de melhorar sua popularidade para o segundo turno das eleições, em outubro o governo de Jair Bolsonaro (PL) incluiu mais de 500 mil famílias no programa de transferência de renda. O governo também prometeu um 13º do Auxílio Brasil para mulheres em 2023 – o que não foi previsto no Orçamento para o próximo ano – e aprovou a modalidade de crédito consignado para os beneficiários do programa social.

Após as eleições, a Caixa Econômica Federal, principal fornecedora desse tipo de crédito, limitou o número de empréstimos fornecidos, mudou a análise de risco e sugeriu ao próximo governo uma revisão da taxa de juros para esse crédito. Em outubro o consignado do Auxílio Brasil chegou a R$ 5 bilhões. Desde agosto o governo paga o benefício de R$ 600 às famílias do Auxílio Brasil. O complemento de R$ 200, entretanto, só vale até o mês de dezembro. O governo eleito negocia com o Congresso, na PEC da Transição, a liberação de recursos para a manutenção do auxílio em R$ 600 a partir de janeiro, uma das promessas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Neste mês, o valor do auxílio pode ser menor para aqueles que fizeram o empréstimo consignado: o desconto pode chegar a R$ 240.

Consulta

Como consultar o valor do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem

1 – Acesse o Caixa Tem no seu celular

2 – Informe CPF e senha de acesso

3 – Clique em “Não sou um robô”

4 – Selecione as imagens solicitadas e vá em “Verificar”

5 – Clique em “Continuar”

6 – Na página inicial, em cima, logo abaixo do seu nome, vá em “Mostrar saldo”

7 – Clique na seta abaixo para que apareça o detalhamento dos valores

8 – Se houver parcela do consignado, o valor será informado

Como receber

O valor pode ser sacado com o Cartão do Cidadão, na agência da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. O benefício também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Calendário

Calendário do Auxílio Brasil e do Vale Gás de dezembro

Final do NIS Data do depósito

1 – 12/dez.

2 – 13/dez.

3 – 14/dez

4 – 15/dez

5 – 16/dez.

6 – 19/dez.

7 – 20/dez.

8 – 21/dez.

9 – 22/dez.

0 – 23/dez.

