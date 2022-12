Economia Novo saque FGTS: valor até 2 mil e 900 reais é liberado em dezembro; veja como sacar

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Saque-aniversário já está liberado para os trabalhadores nascidos em dezembro. (Foto: Agência Brasil)

Com a chegada do mês de dezembro, os trabalhadores que fazem aniversário neste mês podem contar com o dinheiro extra. É o saque-aniversário de dezembro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A modalidade libera parte do valor disponível na conta do trabalhador, sempre no mês de nascimento.

Vale lembrar que a adesão fica à critério de cada trabalhador, ou seja, o saque-aniversário não é automático. Sendo assim, quem deseja fazer parte da modalidade deve manifestar essa vontade nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal para que a troca de modalidade seja feita.

O pedido pode ser feito até o último dia útil do mês em que o trabalhador faz aniversário. Dessa forma, quem nasceu em dezembro já pode contar com o recurso e aproveitar mais essa quantia extra no final do ano, dando um alívio a mais diante dos gastos inúmeros gastos já comuns para esta etapa final.

Sendo assim, quem quiser ter o privilégio de ganhar dinheiro extra de “presente” deve aderir à modalidade para ter acesso ao recurso a partir do primeiro dia útil de dezembro até o último dia útil do mês seguinte. No caso, janeiro.

A quantia liberada depende da quantidade que está na conta de cada trabalhador.

É possível receber uma parcela adicional de acordo com a faixa de saldo. Por exemplo: quem tem valores entre R$ 500,01 e mil tem um percentual de retirada de 40%, além da parcela adicional de R$ 50.

Para aderir, basta acessar o aplicativo Meu FGTS e ir na opção “Saque-aniversário”.

