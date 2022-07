Política Auxílio Brasil: novo cartão vem com chip na função débito

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cartão do Auxílio Brasil será entregue inicialmente para 6,6 milhões de famílias. (Foto: Reprodução).

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Governo Federal deu início à entrega gradativa dos novos cartões do Auxílio Brasil, informou o Palácio do Planalto. O cartão vem com o chip de função débito que, segundo o Ministério da Cidadania, reduz os riscos de clonagem.

A emissão dos novos cartões ocorre de forma gradual e deve alcançar 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021. Neste primeiro mês, a previsão é de que sejam emitidos 3,2 milhões de cartões para os beneficiários do programa na modalidade poupança social digital. O cartão será encaminhado pelos Correios ao endereço informado no Cadastro Único.

No primeiro mês, a emissão prevista é de 3,2 milhões de cartões, que serão enviados pelo correio com o porta-cartão e com as instruções de funcionalidade e de como cadastrar a senha. O Auxílio Brasil garante o repasse mensal de R$ 400 a 18 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania, um montante que supera os R$ 7 bilhões.

Com custo de R$ 13o milhões ao Governo, o novo cartão do programa foi estampado com a bandeira do Brasil. Tem a função débito, permitindo aos usuários realizar compras, acompanhar o saldo da conta, controlar despesas e realizar saques. A troca será gradual. A substituição começa pelos municípios, que não apresentam canal de pagamento da Caixa ou que estejam sobrecarregados.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a escolha dos primeiros beneficiários a receber o cartão levou em consideração os municípios que não têm ou têm poucos canais de pagamento da Caixa.

Vitrine do Governo

A substituição visa “tirar a memória” do Bolsa Família e emplacar o nome do novo programa social, planejado para ser a vitrine do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. A cúpula da pré-campanha à reeleição espera alavancar Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto com a substituição, que custará em torno de R$ 670 milhões para os cofres públicos.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação na Câmara dos Deputados estabelece piso de R$ 600 aos beneficiários do Auxílio Brasil. O chamado “QG da reeleição” também espera que o valor atualizado possa ajudar Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência, hoje lideradas pelo pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política