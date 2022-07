O calendário estabelecido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) prevê que as convenções ocorram até 5 de agosto. O primeiro a ter a candidatura oficializada será Ciro Gomes (PDT). A convenção partidária está marcada para o dia 20, na sede do PDT, em Brasília.

Em seguida, estão previstos encontros para homologar as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (dia 21, em São Paulo); André Janones, do Avante (dia 23, no ginásio Minascentro, em Belo Horizonte); e Jair Bolsonaro, do PL (dia 24, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro).

O MDB ainda não confirmou a data da convenção que oficializará a candidatura da senadora Simone Tebet, mas a previsão é de que o encontro ocorra no dia 25. Os demais pré-candidatos à Presidência da República serão homologados depois do dia 30 deste mês.

Organizadas pelas próprias siglas em anos eleitorais, as convenções partidárias são encontros nos quais os filiados aprovam a candidatura e a eventual participação em coligações.