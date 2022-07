Flávio Pereira MDB cancela reunião do diretório, e decisão sobre candidatura própria fica para a convenção do dia 31

Por Flavio Pereira | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Gabriel Souza, pré-candidato ao governo do Estado, aguarda a convenção do dia 31. (Foto: Divulgação/MDB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Prevaleceu o bom senso, e a executiva do MDB decidiu pela não realização da reunião do diretório estadual marcada para este domingo, quando seus 71 membros votariam pela manutenção da candidatura própria ao governo do Estado, ou pelo apoio à candidatura do PSDB de Eduardo Leite. Se mantida, a reunião de domingo poderia rachar o partido de forma inédita. O ponto de partida foi o consenso de que, no momento, o partido tem um pré-candidato a governador, Gabriel Souza. Esta foi a forma encontrada pelo MDB, para tentar reduzir os danos causados pela disputa feroz entre os grupos pró e a favor da candidatura própria. Agora, a decisão final fica para a convenção estadual marcada para o próximo dia 31. Até lá, os líderes buscam reparar as sequelas surgidas neste debate. Desde quinta-feira, outra proposta surgiu, após o anúncio público do pré-candidato do PL ao governo, Onyx Lorenzoni, convidando o MDB para integrar sua chapa.

Quatro ex-ministros querem eleição para governador

Dos 31 atuais ex-ministros do governo, quatro decidiram apresentar-se como pré-candidato a governador: Onyx Lorenzoni (PL), ex-titular de Casa Civil, Cidadania e Trabalho, no Rio Grande do Sul; Abraham Weintraub (PMB), ex-ministro da Educação, em São Paulo; Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura, também em São Paulo; e João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania, na Bahia.

Quem recebe a bolada de R$ 4,9 bi do Fundo Eleitoral

Os 32 partidos políticos do Brasil dividirão a quantia de R$ 4,9 bilhões de reais nas campanhas eleitorais deste ano. Dados do TSE mostram que o União Brasil (União), sigla resultante da fusão do Democratas (DEM) com o Partido Social Liberal (PSL), receberá o maior montante, com mais de R$ 782 milhões. Em seguida, estão o Partido dos Trabalhadores (PT), com pouco mais de R$ 503 milhões, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com R$ 363 milhões, o Partido Social Democrático (PSD), com R$ 349 milhões e o Progressistas, com aproximadamente R$ 344 milhões. Juntas, essas cinco legendas respondem por 47,24% dos recursos distribuídos.

Temer vê diálogo “difícil” com PT

Normalmente agregador, o ex-presidente Michel Temer perdeu a paciência com as críticas que o ex-presidiário Lula, pré-candidato do PT à presidência da República vem fazendo a conquistas importantes do seu governo. A indignação de Michel Temer: “Fica difícil manter um diálogo transparente quando se diz que foi golpe. Não posso concordar com quem afirma que quem fez a reforma trabalhista tem uma mentalidade escravocrata. Com quem diz que a Lei das Estatais não deve valer. O diálogo fica difícil.”

A PEC Suprema, para mudar indicação de ministros do STF

Autor da chamada PEC Suprema, proposta de emenda à Constituição que altera o sistema de indicação e os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, o deputado Paulo Martins, que é pré-candidato ao Senado pelo Paraná, detalha os pontos principais da proposta: “Mandato de 9 anos no STF, idade mínima de 50 anos para indicados, maioria qualificada para mudanças na lei, limitações às decisões individuais dos ministros e limite ao grupo de instituições que podem entrar com ações no STF, com o objetivo de evitar a ‘randolfização’ [em referência ao senador da oposição Randolfe Rodrigues (Rede-AP)] da política”.

Bibo Nunes e as pesquisas

Autor do projeto de lei que pune institutos de pesquisa que comprovadamente fraudarem os resultados, o deputado federal Bibo Nunes (PL) constatou que começa a acontecer uma aproximação nos escores de Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) na disputa presidencial. “Quanto mais se aproxima a eleição, mais os Institutos têm que se aproximar da verdade. Meu projeto punindo os institutos já foi protocolado. E vai punir quem quiser enganar o eleitor.”

Começa o recesso parlamentar

Esta será a última semana antes do recesso parlamentar, que vai de 17 a 31 de julho. Na terça-feira, os deputados realizam as últimas sessões deliberativas do semestre para zerar a pauta de votações, que se encontra atrasada. A proposta mais polêmica, encaminhada pelo executivo, propõe a doação de R$ 500 milhões ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para recuperação de rodovias federais, com ênfase nas BRs 116 e 290.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira