Flávio Pereira Schirmer afirma que “abdicar da candidatura própria transforma MDB em partido de segunda linha”

Por Flavio Pereira | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cezar Schirmer vem mobilizando MDB pela aprovação da candidatura própria ao Piratini. (Foto: Divulgação/CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente do MDB gaúcho e ex-prefeito de Santa Maria Cezar Schirmer vem fazendo esta semana um movimento muito forte entre os filiados para que pressionem o diretório estadual neste domingo a votar pela candidatura própria ao Piratini. Schirmer usa argumentos fortes e recorda que “a discussão que estamos travando dentro do nosso partido sobre candidatura própria ao governo ou não, não é uma questão menor nem irrelevante.” Lembra que “no plano nacional, o MDB começou a se fragilizar, se apequenar, quando submeteu seu projeto eleitoral, seu projeto político e estratégico, ao interesse do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. O PMDB que já teve quase 200 deputados federais, na última eleição teve só 32. Isso dá uma dimensão de que o partido começa a se fragilizar, começa a morrer, não no dia que morre, mas quando começa a tomar decisões erradas”.

“MDB precisa de candidatura própria para defender suas ideias”, afirma Schirmer

Cezar Schirmer anuncia que estará domingo na reunião do diretório defendendo a candidatura própria ao Piratini e questiona: “como o MDB, como maior partido do estado, vai abdicar de ter um candidato a governador, defender as suas ideias, as suas propostas, aquilo que nós queremos para o Rio Grande do Sul? Isso é inconcebível. Nós estamos traindo o nosso passado e comprometendo o nosso futuro. E fora da candidatura própria, estamos nos condenando, abdicando da nossa grandeza e nos transformando num partido de segunda linha.”

Gabriel Souza e Patrícia Alba estão alinhados com a candidatura própria ao Piratini

Dois deputados estaduais do MDB reagiram à inclusão de seus nomes no rol dos apoiadores da retirada da candidatura própria do partido ao Piratini. O pré-candidato Gabriel Souza afirma que “o diretório do MDB não aprovará tese diferente da candidatura própria e tampouco eu, o pré-candidato a governador, estou apoiando essa posição”. A deputada Patrícia Alba também se posiciona a favor da candidatura própria do MDB ao Piratini lembrando que defende a tese há muito tempo, e por questão de coerência, nunca ocupou cargos no governo Eduardo Leite.

Onyx sugere aliança com MDB

Pré-candidato do PL ao Piratini, o ex-ministro Onyx Lorenzoni lembrou que o seu partido já administra a prefeitura de Porto Alegre com o vice Ricardo Gomes ao lado de Sebastião Melo do MDB, o que legitima a propor uma aliança ao governo do Estado. Segundo Onyx, caso a opção do MDB seja de retirar a candidatura, a vaga de vice estaria aberta para os emedebistas. Na aliança de Onyx, o Republicanos já indicou o candidato ao senado, general Hamilton Mourão.

NOVO vota contra doação de R$ 500 milhões do Estado para a União

A Bancada do NOVO fechou posição e votará contra o projeto que destina recursos do orçamento gaúcho em estradas federais. Os deputados Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo criticam a intenção do governo de utilizar R$ 500 milhões para investir em rodovias de responsabilidade da União. “Esses recursos não estão sobrando no caixa do estado e certamente farão muito mais falta aqui do que em Brasília”, pontuam Ostermann e Riesgo.

Otimismo com anúncio de safra recorde de grãos

Impulsionado pelo Plano Safra de R$ 340,88 bilhões, volume 36% maior que o destinado na safra passada, o agronegócio projeta números otimistas para o próximo ciclo. O 10° levantamento de safra divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento mostra que a produção de grãos da safra 2022/2023, está estimada em 272,5 milhões de toneladas. Ontem, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o Projeto de Lei, que abre crédito suplementar de R$ 1,2 bilhão necessário para equalizar os juros de operações de financiamento do Plano Safra.

Suinocultura será socorrida pelo Plano Safra

A equalização dos juros das operações do Plano Safra aprovada ontem abriu espaço para socorrer a suinocultura, seriamente afetada pelo aumento nos preços do milho e demais insumos e pela queda na importação pela China. Dados trazidos pelo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal , Ricardo Santin, apontam para o Brasil como quarto maior produtor mundial de carne suína, o que rendeu cerca de R$ 31 bilhões para o País no ano passado. Porém, a queda das exportações em 8,2% entre janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021 reduziu a receita em 17%, passando de 1,08 bilhão de dólares, em 2021, para 896 milhões de dólares neste ano.

Weber quer votar projeto de classificação do tabaco

Relator do Projeto de Lei nº 204/2015 que muda o local de classificação do tabaco das indústrias para a propriedade dos agricultores familiares gaúchos, o deputado Elton Weber (PSB) critica seus colegas da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa em virtude dos 4 pedidos de vista desde a apresentação do parecer, em 9 de junho. Inúmeros pedidos de vista. Vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Fumicultores da Assembleia Legislativa, Weber sugere que eventuais divergências sejam superadas através da apresentação de emendas em plenário, ao invés da obstrução da proposta.

Paparico Bachi, autor do projeto da Lei Pedro Ortaça

O Projeto de Lei Pedro Ortaça, mencionado ontem na coluna, é de autoria do deputado estadual Paparico Bacchi (PL), que é historiador e ex-prefeito de São João da Urtiga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira