Ao receber a Medalha do Mérito Farroupilha, vice-prefeito Ricardo Gomes reafirma fé no liberalismo

7 de julho de 2022

Medalha do Mérito Farroupilha foi entregue na quarta-feira ao vice-prefeito Ricardo Gomes Foto: Divulgação/ALRS Medalha do Mérito Farroupilha foi entregue na quarta-feira ao vice-prefeito Ricardo Gomes. (Foto: Divulgação/ALRS) Foto: Divulgação/ALRS

A Assembleia Legislativa entregou ao vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, a Medalha do Mérito Farroupilha. Autor da proposição, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) resgatou a trajetória de defesa de ideais liberais do vice-prefeito e classificou o homenageado como um daqueles agentes públicos e políticos que são tão caros e raros na política.

Para Rodrigo Lorenzoni, “o Ricardo é um homem de princípios e defende valores e ideias por convicção, independente da circunstância política ou eleitoral”. Ele destacou que a trajetória política de Ricardo Gomes, que hoje o coloca ao lado do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, “lhe dá a oportunidade de implementar, junto com o prefeito Melo, tudo aquilo que defendeu ao longo de sua trajetória, fortalecendo a atividade empreendedora na cidade”.

Ricardo Gomes nasceu em Porto Alegre, é formado em Direito pela PUCRS, com pós-graduação em Direito Trabalhista pela mesma instituição. Além de advogado, foi professor universitário, é professor do Brasil Paralelo, diretor da Red Liberal da América Latina e da Rede Liberal da América Latina. Antes de ser vice-prefeito da Capital, foi secretário municipal e vereador de Porto Alegre, sendo o autor da Lei de Liberdade Econômica Municipal. Destaca-se por suas pautas no âmbito do desenvolvimento econômico da cidade, além de promover, no Executivo, o combate ativo na desburocratização dos serviços públicos e sua melhoria.

Ricardo Gomes: “Sou um liberal”

Definindo-se como um liberal, Ricardo Gomes lembrou a sua trajetória desde estudante, como militante do liberalismo. Essa convicção levou-o a palestrar e defender essas idéias em 21 países, muitos deles, ditaduras que limitam a liberdade e a economia. Ao receber a mais alta honraria do Parlamento gaúcho, reafirmou que “acredito na força do indivíduo, no livre arbítrio, no potencial da pessoa humana, na capacidade que as pessoas tem de unirem-se em sociedade. Eu acredito que os seres humanos são dotados de direitos individuais, comuns a todos, independente de gênero, raça, cor, etnia, religião. Acredito que esses direitos decorrem da natureza da pessoa humana, e não do pertencimento a qualquer coletivo. Acredito que esses direitos são anteriores à formação do Estado. E acredito que eles são superiores à própria constituição política de uma Nação”.

Ricardo Gomes reiterou ainda sua crença na ideia de que “para proteger esses direitos, governos são estabelecidos entre os homens, como disse Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Que o governo que desrespeita esses direitos torna-se um governo ilimitado, e portanto, tirânico”.

Ele recordou que foi “para cima do caminhão quando o Brasil pôs fim à era petista, quando o impeachment de Dilma Roussef pôs fim à cleptocracia socialistoide instalada no País. Saí dali para concorrer a vereador em Porto Alegre, com o apoio de muitos amigos que acreditavam que era hora de participarmos da política mais ativamente, sob pena de deixarmos o País.

Disputei a eleição ao lado do prefeito Sebastião Melo, e hoje tenho a honra de ser vice-prefeito na cidade em que eu nasci”. Gomes agradeceu aos inúmeros amigos e a sua família pelo apoio a essa trajetória.

A Medalha do Mérito Farroupilha

A mais importante honraria concedida pelo Parlamento gaúcho foi entregue pelos deputados Capitão Macedo (PL), representando a Presidência da ALRS, e Rodrigo Lorenzoni (PL), proponente da homenagem. Lideranças municipais e estaduais, além de familiares e amigos de Gomes, prestigiaram a solenidade. Também estiveram presentes o deputado Tiago Simon (MDB) e a deputada Any Ortiz (Cidadania), o prefeito Sebastião Melo, empresários e representantes de entidades.

A Medalha do Mérito Farroupilha é a distinção máxima da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. É uma medalha destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado. A condecoração foi criada em 1995.

