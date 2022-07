Flávio Pereira Diretório deve aprovar retirada da candidatura do MDB e apoio a Eduardo Leite

Por Flavio Pereira | 7 de julho de 2022

Diretório estadual do MDB foi convocado para reunião neste domingo (10). (Foto: Divulgação/MDB)

A tese da retirada da candidatura própria do MDB ao Piratini, e a indicação da vaga de vice-governador do pré-candidato Eduardo Leite, deverá sair vitoriosa na reunião do diretório do partido neste domingo. A proposta já tem maioria também na bancada estadual. Dos 8 deputados, três ainda resistem à desistência da candidatura própria: Beto Fantinel, Carlos Búrigo e Tiago Simon. Os cinco favoráveis: Juvir Costela, Gabriel Souza, Vilmar Zanchin, Gilberto Capoani e Patricia Alba. O diretório que vai deliberar domingo conta com 71 membros.

Perspectivas atraentes para o MDB

O argumento dos defensores da renúncia à candidatura própria do MDB, são pragmáticos: o apoio à aliança do ex-governador Eduardo Leite garantiria maior espaço no governo a partir de agora. Caso a aliança seja vitoriosa, uma nova renuncia de Eduardo Leite em 2026 para disputar a presidência da República daria ao MDB o governo do Estado no último ano.

Em debate, o PL Pedro Ortaça para valorizar artistas gaúchos

O deputado estadual Ernani Polo (PP) pretende realizar novas audiências públicas para debater o projeto de sua autoria, que estabelece a obrigatoriedade de contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais realizados com patrocínio de recursos públicos. A proposta, que vem sendo chamada de PL Pedro Ortaça” faz referência ao músico missioneiro. O projeto ainda aguarda parecer na Comissão de Constituição de Justiça.

Deputado Thiago Duarte busca apoio para ampliar atendimento regional da Casa de Saúde

O deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) está otimista quanto ao desfecho das tratativas para ampliar a capacidade de atendimento da Casa de Saúde para usuários do Sistema Único de Saúde na região. Doutor Thiago, como é conhecido, é médico, e conversou ontem com o colunista. Revelou que “o prefeito de Santa Maria Jorge Pozzobon está aberto a esse diálogo com os demais prefeitos da região. Precisamos agora comprometer outros segmentos para garantir o atendimento de casos de maior complexidade, abrindo as portas da Casa de Saúde para os municípios da região”.

Partidos não descuidam a importância de eleger deputados

Há uma preocupação adicional não apenas do MDB, mas de todos os partidos: fazer bancadas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. São as bancadas na Câmara que definem para os partidos o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, e a participação do Fundo Eleitoral e no Fundo Partidário. No caso da Assembleia Legislativa, as quatro maiores bancadas compartilham a presidência da Assembleia Legislativa, e nos últimos anos até mesmo a distribuição das indicações para o Tribunal de Contas do Estado.

Ministro Supremo volta a falar mal do Brasil no exterior

Aparentemente sóbrio, ontem, em Washington, nos Estados Unidos, o ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, declarou que o Brasil corre o risco de ter “um episódio mais agravado que o 6 de Janeiro no Capitólio”. Foi durante palestra no Wilson Center, onde o ministro voltou a falar mal do Brasil no exterior. Ontem, falando na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o ministro da Defesa, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira não deu maior importância às declarações do ministro do TSE, limitando-se a observar que “não existe este tipo de preocupação”.

Proteção especial para Marcos Valério

Autor da proposta aprovada por 22 votos a zero, para que o publicitário Marcos Valério, um dos pivôs do escândalo do mensalão, compareça à Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados para esclarecer detalhes da delação premiada que fez à Polícia Federal, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) confirmou que o depoimento será no dia 14. Eduardo Bolsonaro tem agora outra preocupação. Ele vai requerer que Marcos Valério, que cumpre pena em regime domiciliar, receba proteção especial para sua segurança. Lembra que outras testemunhas que denunciaram supostos vínculos do PT com propinas do transporte público e com narcotráfico no caso do prefeito Celso Daniel já morreram.

O ecletismo do PSD

O ecletismo do PSD ficou demonstrado ontem, após o anúncio do apoio à pré-candidatura ao governo paulista do ex-ministro da Infraestrutura Tarcisio de Freitas (PL), aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, indicando para vice, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth. Felício era pré-candidato ao governo. No Rio Grande do Sul, o mesmo PSD está alinhado com a pré-candidatura do ex-governador Eduardo Leite (PSDB), que rechaça qualquer apoio a Jair Bolsonaro. No plano nacional, porém, o PSD ainda não definiu quem apoiará para presidente.

