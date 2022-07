Flávio Pereira Quer saber notícias positivas do governo federal? Procure mídia de fora do País

Por Flavio Pereira | 11 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro anunciou 1,3 milhão de novas empresas no país. (Foto: Divulgação/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para tomar conhecimento de muitas notícias positivas sobre a economia do Brasil, tem sido necessário consultar a imprensa de outros países, diante da criminosa atuação do consórcio de mídia que apenas lê o lado negativo de cada informação, quando se trata do governo federal. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma notícia que deveria ser destaque na imprensa nacional: “O Brasil registra mais de 1,3 milhão novas empresas em quatro meses. As micro e pequenas empresas (MPEs) representam 99% do total das empresas brasileiras e são responsáveis por 62% dos empregos e por 27% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o documento. Além disso, mais de 40% dos microempreendedores individuais (MEI) são mulheres empreendedoras. Tudo graças a resiliência do trabalhador brasileiro e ações do Governo Federal para facilitação e aumento no número de empregos; como desburocratizações recordes, digitalizações de serviços e a lei da liberdade econômica.”

Ministro Gilmar Mendes reafirma proibição da candidatura de membros do MP

Ao decidir pela suspensão de licença remunerada para membros do Ministério Público que pretendem concorrer às eleições de outubro deste ano, o ministro Gilmar Mendes, do STF, fez valer a regra da “absoluta proibição de qualquer forma de atividade político partidária, inclusive filiação a partidos políticos, a membros do Ministério Público que ingressaram na instituição após o regime jurídico instaurado pela Constituição Federal de 1988”. A medida será aplicada a procuradores e promotores pré-candidatos da República e promotores em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.

Decisão do STF não se aplica a Vieira da Cunha

A decisão do ministro Gilmar Mendes não se aplica ao pré-candidato ao governo do Estado pelo PDT, Vieira da Cunha. Procurador de Justiça, Vieira da Cunha ingressou na carreira em 1986, antes da instauração do regime jurídico do MP na Constituição de 1988.

Meta é aprovar PEC da Emergência esta semana

Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) reúne os líderes para ajustar a aprovação terça-feira da PEC do Estado de Emergência. A proposta de emenda à Constituição, permite ao governo gastar por fora do teto de gastos mais R$ 41,25 bilhões até o final do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do etanol.

PEC da Enfermagem pode ser votada terça-feira

No embalo da votação da PEC do Estado de Emergência, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira não vai ceder às pressões de prefeitos e governadores, e pretende fechar acordo de líderes para colocar em votação também na terça-feira, a PEC da Enfermagem já aprovada no Senado. A proposta garante o piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% do piso nacional como mínimo para técnicos de Enfermagem, e para auxiliares de Enfermagem e parteiras, o valor será equivalente a 50%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira