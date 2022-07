Brasil Pagamentos do Auxílio Gás serão retomados em agosto

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

O valor do Auxílio Gás corresponde a 50% da média dos últimos seis meses do preço do botijão de 13 quilos Foto: Divulgação O valor do Auxílio Gás corresponde a 50% da média dos últimos seis meses do preço do botijão de 13 quilos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os pagamentos do Auxílio Gás serão retomados em agosto. O benefício é bimestral. A última parcela foi disponibilizada em junho.

O valor do Auxílio Gás corresponde a 50% da média dos últimos seis meses do preço do botijão de 13 quilos de GLP (gás liquefeito de petróleo). Em junho, o benefício foi de R$ 53.

Neste ano, os pagamentos são feitos nos meses pares, junto com as parcelas do Auxílio Brasil, com base no NIS (Número de Inscrição Social). É possível consultar mais informações pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem ou pelos telefones 111 (Atendimento Caixa) e 121 (Ministério da Cidadania).

A região Nordeste é a que tem mais beneficiários do Auxílio Gás, com 2,7 milhões de famílias. Na sequência, aparecem as regiões Sudeste (1,8 milhão de famílias), Norte (545 mil), Sul (356 mil) e Centro-Oeste (178 mil).

