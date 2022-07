Mundo Saiba como foram os últimos momentos do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, antes de ser morto a tiros

Ex-premiê foi atingido por dois disparos durante discurso na sexta-feira Foto: Agência Kyodo Ex-premiê foi atingido por dois disparos durante discurso na sexta-feira. (Foto: Agência Kyodo) Foto: Agência Kyodo

Pouco antes de ser assassinado na sexta-feira (08), o ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe estava fazendo campanha para um político que disputa as eleições regionais, na cidade de Nara.

Ele pedia votos para Kei Sato, que tenta se reeleger para o Senado. Abe elogiou o desempenho de Sato durante a pandemia de coronavírus. Segundo o ex-primeiro-ministro, Sato se mostrou “solícito” durante os piores momentos da onda de Covid-19 no Japão. Esse foi o último assunto da vida de Abe.

Como no Japão os crimes violentos são raros e há poucas armas, não havia um esquema de segurança robusto para proteger Abe, que fazia um discurso em uma esquina de Nara. As vias não haviam sido bloqueadas, carros e ônibus passavam pelas costas do ex-primeiro-ministro quando ele falava. Motoqueiros circulavam perto, e pessoas acenavam de dentro de carros.

Os agentes responsáveis pela segurança são de um órgão de elite chamado Polícia de Segurança. Eles estavam do lado direito e atrás de Abe. Atrás dele, um homem de óculos e calça bege apareceu e abriu fogo com uma arma caseira. Depois dos tiros, surgiu uma fumaça branca.

O atirador foi preso e identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos, um ex-membro das Forças Defensivas Marítimas. Ele utitilizou uma arma artesanal.

“No primeiro tiro, ninguém sabia o que estava acontecendo. Depois do segundo tiro, os membros da Polícia de Segurança agarraram o agressor e o imobilizaram no chão. A camisa cinza subiu, e foi possível ver um cinto preto com fivela de prata. Ele estava usando uma máscara, como a maioria das pessoas na multidão”, relatou o empresário Makoto Ichikawa, que estava no comício.

Nesse momento, Abe já estava caído no chão, com a camisa manchada de sangue. Os tiros atingiram o coração e o lado direito do seu pescoço. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu.

