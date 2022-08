Brasil Auxílio Gás de 110 reais começa a ser pago nesta terça-feira; veja o calendário de agosto

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

A validade da parcela do benefício do programa Auxílio Gás é de 120 dias. Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Auxílio Gás de agosto, de R$ 110, começa a ser pago nesta terça-feira (9) para as famílias que têm direito ao subsídio. O benefício teve o valor dobrado, equivalendo a 100% do preço médio do botijão de 13 quilos nas parcelas de agosto, outubro e dezembro. Em 2023, o auxílio voltará a valer metade do preço médio do botijão.

O valor recebido pode ser acumulado com outros benefícios, incluindo o próprio Auxílio Brasil. Recebimentos pelo vale-gás não serão computados como renda no Cadastro Único.

Cerca de 5,6 milhões de famílias receberão o Auxílio Gás em agosto, segundo a Caixa Econômica Federal. Tradicionalmente, o Auxílio Gás e o Auxílio Brasil são pagos nos últimos dez dias úteis do mês, sendo que o Auxílio Gás é bimestral, pago a cada dois meses. Originalmente, a parcela de agosto seria paga entre os dias 18 e 31, mas foi antecipada.

Calendário

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses, mas segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil, que foi antecipado em agosto. O calendário do Auxílio Gás do mês vai do dia 9 ao dia 22, e segue a ordem do dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). 1: 9 de agosto; 2: 10 de agosto; 3: 11 de agosto; 4: 12 de agosto; 5: 15 de agosto; 6: 16 de agosto; 7: 17 de agosto; 8: 18 de agosto; 9: 19 de agosto; e 0: 22 de agosto.

A validade da parcela do benefício do programa Auxílio Gás é de 120 dias, contados da data em que for disponibilizado o benefício na opção de pagamento. Se não for sacado nesse período, o valor retorna para as contas do governo.

Como consultar?

O Auxílio Gás é pago com os mesmos cartões e as mesmas senhas do Auxílio Brasil, podendo ser sacado em lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes bancários Caixa Aqui. O benefício também pode ser depositado nas contas poupança digitais, criadas para o pagamento do Auxílio Emergencial em 2020, e movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.

Quem tiver dúvidas sobre a situação do benefício pode fazer uma consulta nos aplicativos Caixa Tem e Auxílio Brasil ou ligar para a central de atendimento da Caixa, no número 111. Caso tenha dúvidas sobre o cadastro ou sobre o pagamento, o cidadão pode ligar para o Ministério da Cidadania, no telefone 121.

Cálculo

Para calcular o benefício, a Caixa Econômica Federal baseia-se nas pesquisas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que até o décimo dia útil de cada mês divulga o preço médio dos seis meses anteriores do botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo (GLP). Dessa forma, a cada dois meses, o benefício muda de valor.

O Auxílio Gás totalizou R$ 52 em janeiro, R$ 51 em abril e R$ 53 em junho, quando equivalia a 50% do preço médio do botijão.

