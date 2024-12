Porto Alegre Auxílio Reconstrução: Prefeitura de Porto Alegre inicia vistorias para identificar famílias unipessoais

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Serão visitadas 1,4 mil famílias unipessoais em 52 bairros – este total pode variar porque o sistema do governo federal segue analisando os recursos enviados Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Prefeitura de Porto Alegre começou a visitar os endereços de famílias unipessoais que entraram com recurso administrativo do Auxílio Reconstrução. Na terça-feira (17), o trabalho ocorreu em ruas da Cidade Baixa.

Nesta quarta-feira (18), as equipes da SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) estiveram percorrendo endereços no Sarandi, bairro que lidera em número de unipessoais que aguardam pelo benefício, com 234 cadastros. A ação deve se estender por dois dias.

“É importante que as pessoas permitam o acesso dos agentes sociais nos seus endereços. Eles estão devidamente identificados com coletes verdes da prefeitura e portando crachás. Com este trabalho, estamos ajudando a destravar o benefício de famílias unipessoais que ainda aguardam pelo Auxílio Reconstrução”, explica o secretário municipal do Desenvolvimento Social, Jorge Brasil.

Serão visitadas 1,4 mil famílias unipessoais em 52 bairros – este total pode variar porque o sistema do governo federal segue analisando os recursos enviados e pode confirmá-los, conforme seus critérios. Além do Sarandi e da Cidade Baixa, os bairros Centro Histórico, Menino Deus, Cavalhada, Santa Rosa de Lima e Floresta concentram a maior parte dos recursos administrativos de cadastros unipessoais.

Como funciona

Na segunda-feira (16), foi enviada mensagem pelo WhatsApp do 156 para os telefones cadastrados avisando sobre o procedimento. Após conversarem com o morador no endereço informado, as equipes do município produzirão um relatório circunstanciado, que será enviado para o governo federal – responsável por analisar o recurso e autorizar ou não o benefício, de R$ 5.100,00.

As visitas ocorrem em dias úteis, das 9h às 16h30. A estimativa é de encerrar as vistorias nos 52 bairros declarados nos cadastros até meados de janeiro de 2025. O procedimento presencial é exigido pela Portaria 3.437, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que definiu os parâmetros para solicitação de recursos administrativos do Auxílio Reconstrução.

Auxílio Reconstrução

O prazo para entrar com recurso administrativo do Auxílio Reconstrução, definido pelo Ministério da Integração, teve início em 4 de novembro e se encerrou em 3 de dezembro.

Porto Alegre recebeu e encaminhou para o governo federal 4.700 solicitações, a maior parte referente a ausência de comprovação de endereços ou de famílias unipessoais pendentes.

No total, a Capital tem cadastros de 155,2 mil famílias que declararam terem sido atingidas pela enchente – 77,2 mil receberam o Auxílio Reconstrução, enquanto 78 mil tiveram o benefício negado ou ainda em análise/processamento.

