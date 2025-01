Mundo Avalanche de decretos de Trump é só o começo, e parte mais difícil da presidência começa agora

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com uma pequena maioria na Câmara e no Senado, ele sabe que será difícil aprovar a maioria das leis. Foto: Freepik Com uma pequena maioria na Câmara e no Senado, ele sabe que será difícil aprovar a maioria das leis. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente americano, Donald Trump, transformou as cerimônias tradicionais da posse em algo incomum. Parte discurso do Estado da União e parte comício político, a 60ª cerimônia de posse presidencial foi, acima de tudo, puro Donald Trump – e uma extensão da campanha que o levou ao poder.

Há muito tempo se diz que as eleições têm consequências. Talvez não haja melhor exemplo disso do que o que aconteceu sob a cúpula da Rotunda do Capitólio em um dia tempestuoso e amargamente frio na capital do país. No primeiro dia de seu segundo mandato, Trump mostrou como essas consequências poderiam ser profundas ao agir o mais rápido possível para cumprir suas promessas de campanha.

Enquanto o ex-presidente Joe Biden estava sentado com uma expressão sombria no palco da posse, Trump destruiu suas políticas e também as dos governos de outros ex-presidentes presentes, definindo um novo rumo profundo e controverso para o país. Ao resumir seu retorno ao poder, ele declarou que sua vitória em novembro representou um “mandato para reverter completa e totalmente uma traição horrível, e muitas outras traições que ocorreram”.

Impor sua agenda

O discurso de posse incluiu alguns dos floreios de retórica unificadora costumeiros nesse dia. Mas esses pareciam quase como reflexões posteriores, acrescentadas após a proclamação da substância dos decretos que ele assinaria mais tarde. Embora Trump seja mais popular do que era há oito anos, o país continua muito dividido em relação a ele.

Esses decretos têm como objetivo implementar as promessas de campanha sobre imigração, incluindo deportações em massa; energia; e economia, onde as tarifas serão sua principal arma (embora os economistas digam que isso poderia aumentar a inflação). As ordens também incluíam várias voltadas para questões de guerra cultural sobre raça e gênero.

Trump justificou essas mudanças descrevendo um país em crise e um governo incapaz de proteger seus cidadãos porque, em sua opinião, tem favorecido os criminosos e não tem conseguido enfrentar o momento em que ocorrem crises e desastres naturais. Ele disse que as políticas atuais financiam a proteção de fronteiras estrangeiras, mas não a segurança das fronteiras dos Estados Unidos. Ele criticou o sistema de saúde pública e o sistema educacional que, segundo ele, ensina as crianças a “odiar nosso país”. Ele denunciou “um establishment radical e corrupto” e um governo “tropeçando em um catálogo contínuo de eventos catastróficos no exterior”.

Ele prometeu que seu segundo mandato traria uma “era de ouro” para os Estados Unidos após o que ele caracterizou como um período de declínio. Suas ambições incluem o retorno a uma espécie de “destino manifesto”, já que ele falou em retomar o Canal do Panamá, renomear o Golfo do México como “Golfo da América” e restaurar o nome Monte McKinley para a montanha do Alasca hoje conhecida como Denali.

“Nossa soberania será recuperada. Nossa segurança será restaurada”, disse ele. “A balança da justiça será reequilibrada. A politização cruel, violenta e injusta do Departamento de Justiça e de nosso governo terminará. E nossa principal prioridade será criar uma nação que seja orgulhosa, próspera e livre.”

Pela frente

Trump usou o dia da posse como uma oportunidade para simbolismo e substância. Com uma pequena maioria na Câmara e no Senado, ele sabe que será difícil aprovar a maioria das leis. O presidente e os republicanos do Congresso ainda estão debatendo os melhores procedimentos para tentar aprovar a legislação que será necessária nos próximos meses.

Trump quer um início rápido, para mostrar que este mandato será diferente. Isso fez com que o dia de abertura de seu segundo mandato fosse movimentado e dramático. Mas isso é apenas o começo. De certa forma, decretos são a parte fácil – declarações de ação e intenção. Os desafios estão à frente, tanto na substância da primeira rodada de ordens quanto, mais importante, nas questões que os decretos não podem resolver.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/avalanche-de-decretos-de-trump-e-so-o-comeco-e-parte-mais-dificil-da-presidencia-comeca-agora/

Avalanche de decretos de Trump é só o começo, e parte mais difícil da presidência começa agora

2025-01-21