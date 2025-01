Mundo Trump anuncia um investimento de US$ 500 bilhões em infraestrutura de Inteligência Artificial nos EUA

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Donald Trump anuncia aporte privado bilionário em infraestrutura de IA nos EUA. (Foto: Reprodução)

O presidente Donald Trump anunciou nessa terça-feira (21), em evento na Casa Branca, um investimento maciço do setor privado em infraestrutura de inteligência artificial nos EUA. Os CEOS da OpenAI, Sam Altman, do SoftBank, Masayoshi Son, e o presidente da Oracle, Larry Ellison, estavam presentes.

As três empresas estão preparadas para formar uma parceria em uma nova “empresa” de infraestrutura de IA chamada Stargate, disse Trump no evento. As empresas investirão, inicialmente, com US$ 100 bilhões, com planos de chegar até US$ 500 bilhões no projeto nos próximos anos.

A Stargate estará “construindo a infraestrutura física e virtual para alimentar a próxima geração de IA”, incluindo data centers em todo o país, disse Trump, chamando o esforço de “o maior projeto de infraestrutura de IA da história”.

O presidente da Oracle, Larry Ellison, disse que o primeiro projeto de dados do grupo já está sendo construído no Texas.

Há meses, os líderes de IA têm soado o alarme de que mais data centers – bem como os chips e os recursos de eletricidade e água para operá-los – são necessários para alimentar suas ambições de inteligência artificial nos próximos anos.

A Oracle está entre as maiores operadoras de data center dos EUA. E a SoftBank tem o tipo de recursos necessários para financiar a expansão da infraestrutura de IA, que deverá custar bilhões de dólares.

“Acho que esse será o projeto mais importante desta era”, disse Altman. “Não conseguiríamos fazer isso sem o senhor, Sr. Presidente.”

Em evento na residência de Trump em Mar-a-Lago, no início do mês, o CEO do Softbank, Masayoshi Son, disse que ele investiria US$ 100 bilhões no projeto. Apesar da promessa pública, surgiram perguntas imediatas sobre de onde o SoftBank obteria o capital para financiar sua iniciativa.

A empresa tinha 3,8 trilhões de ienes (US$ 25 bilhões) em caixa e equivalentes em seu balanço ao final de setembro. Mesmo assim, as finanças da empresa se recuperaram com a oferta pública inicial da empresa de design de chips Arm Holdings.

No início deste mês, o bilionário dos Emirados Árabes Unidos Hussain Sajwani também prometeu que sua empresa, a DAMAC, investiria US$ 20 bilhões em centros de dados nos EUA.

Trump tem se aproximado de executivos do Vale do Silício desde que ganhou um segundo mandato, com executivos proeminentes como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook e Sundar Pichai se juntando a ele no Capitólio dos EUA na segunda-feira para sua posse.

Provedores de infraestrutura em nuvem como Microsoft, Amazon.com e Oracle estão correndo para expandir a capacidade de computação, construindo novos centros de dados. A Oracle já se comprometeu a investir bilhões na construção de novos centros de dados — espera-se que a empresa dobre seus gastos de capital neste ano fiscal para mais de US$ 14 bilhões, em grande parte devido a esses projetos.

