Política Avaliação negativa do governo Lula ultrapassa os 50%

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Comparando com dados anteriores, observa-se que a desaprovação de Lula subiu de 51,4% em janeiro para 53% em fevereiro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira (7), revela que a desaprovação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 53%, apresentando um aumento em relação ao levantamento passado, enquanto a aprovação foi a 45,7%.

Esses dados foram coletados entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2025, através de um método de recrutamento digital aleatório, envolvendo 5.710 participantes. A pesquisa apresenta uma margem de erro de um ponto percentual e um nível de confiança de 95%.

Comparando com dados anteriores, observa-se que a desaprovação de Lula subiu de 51,4% em janeiro para 53% em fevereiro. Este aumento pode ser interpretado de várias maneiras, considerando o contexto político e econômico do Brasil. A aprovação, por outro lado, sofreu uma leve queda, passando de 45,9% para 45,7% no mesmo período.

A margem de erro de um ponto percentual significa que os resultados podem variar ligeiramente para mais ou para menos.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg revela que o maior erro do governo Luiz Inácio Lula da Silva, até o momento, foi o imposto sobre compras de até US$ 50 (cerca de R$ 300) em sites do exterior, que ficou conhecido como “taxa das blusinhas”. Já o maior acerto do petista foi a gratuidade para todos os medicamentos e itens da Farmácia Popular.

Segundo o levantamento, 64% consideram que o governo Lula errou ao instituir a taxa das blusinhas, enquanto 29% acham que foi um acerto e 7% não sabem.

Entre os entrevistados, 85% avaliam que os remédios grátis pela Farmácia Popular foi o maior acerto. Já 8% dizem que a medida foi um erro e 7% não sabem.

Apesar da queda na aprovação de seu governo, o presidente segue liderando as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026. No entanto, o levantamento, divulgado nesta sexta-feira mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desponta como um rival competitivo, empatando tecnicamente com Lula em um eventual segundo turno.

No primeiro turno, em um dos cenários testados, Lula tem 41,6% das intenções de voto, seguido por Tarcísio com 32,3%. Nenhum outro candidato ultrapassa 5%. Confira os números:

– Lula: 41,6%

– Tarcísio de Freitas: 32,3%

– Gusttavo Lima: 4,6%

– Ronaldo Caiado: 4,6%

– Romeu Zema: 4,5%

– Simone Tebet: 3,2%

– Pablo Marçal: 2,5%

– Eduardo Leite: 1,5%

– Marina Silva: 1,2%

– Não sei / branco / nulo: 4%

Quando o nome de Tarcísio é substituído pelo de outro candidato ligado ao bolsonarismo, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), a vantagem de Lula se amplia. Confira os números para esse cenário:

– Lula: 41,5%

– Eduardo Bolsonaro: 23,8%

– Romeu Zema: 10%

– Ronaldo Caiado: 6,4%

– Gusttavo Lima: 4,1%

– Simone Tebet: 3,4%

– Pablo Marçal: 3,2%

– Eduardo Leite: 1,9%

– Marina Silva: 1,3%

– Não sei / branco / nulo: 4,3%

A AtlasIntel também testou cenários para o segundo turno, todos envolvendo Lula. O petista aparece em empate técnico (com desvantagem numérica) em uma disputa contra Tarcísio de Freitas e também contra Jair Bolsonaro, que está inelegível e não pode se candidatar.

