Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Texto prevê que medidas que concedam, ampliem ou renovem incentivos tributários devem "atender a padrões mínimos estabelecidos em regulamento". (Foto: Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para análise de projeto que reavalia a concessão de benefícios fiscais. Na prática, isso faz com que o projeto seja analisado com mais celeridade uma vez que segue direto para votação no plenário da Casa, sem passar por comissões.

O texto prevê que medidas que concedam, ampliem ou renovem incentivos tributários devem “atender a padrões mínimos estabelecidos em regulamento”. Entre eles, devem estar:

* a estimativa de beneficiários da proposta;

* o prazo de vigência, que não poderá ser superior a cinco anos, ainda que possa ser renovado periodicamente;

* metas de desempenho objetivas e quantificáveis;

* impacto na redução de desigualdades regionais;

* mecanismos de monitoramento e transparência.

Isso vai ao encontro do desejo do governo de rever as isenções para aumentar a receita sem precisar cortas gastos.

O projeto determina que os incentivos devem ser concedidos contendo “a estimativa global de incentivos e benefícios de natureza tributária, creditícia e financeira para pessoas jurídicas”.

Os benefícios fiscais estão na mira do governo federal diante de dificuldades com o orçamento. O ministro Fernando Haddad tem afirmado que o Brasil não consegue manter isenções fiscais da ordem de R$ 800 bilhões, como ocorre atualmente.

Críticas e nova proposta

Apesar de ser um projeto de interesse do executivo, levando em consideração que as isenções fiscais diminuem a arrecadação e acabam impactando nas contas publicas, deputados da base do governo criticam a proposta, que é de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC). O texto foi apresentado em 2019 e aprovada pelo Senado em 2023.

As críticas são de que o projeto apenas atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e não promove corte real nas isenções fiscais já concedidas pela União.

Por conta disso, o deputado Mauro Benevides (PDT-CE), elaborou um novo texto, apresentado hoje, em uma reunião na Câmara dos Deputados, ao secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. A nova proposta, segundo o parlamentar vai promover cortes graduais, de acordo com o desempenho de cada setor beneficiado pelas isenções.

De acordo com a proposta, que já tem 259 assinaturas para que também seja protocolado um pedido de urgência e acelerar sua tramitação, os benefícios federais serão reduzidos em, no mínimo, 10% no período de 2025 a 2026. Pelo menos, 5% em 2025; e, no mínimo, 5% em 2026.

“É a minha colaboração para a redução dos benefícios fiscais. E não estamos falando apenas de incentivos tributários, mas também financeiros e creditícios. Estou propondo cortar 5% esse ano e mais 5% em 2026. E o executivo fica livre para escolher onde cortar, sem, portanto, precisar fazer cortes lineares aos setores”, afirmou Benevides.

O parlamentar calcula que o corte nas isenções pode dar um alívio de até R$ 70 bilhões aos cofres públicos. De acordo com ele, na próxima reunião do colégio de líderes, deverá ser definida a votação da urgência desta nova proposta.

Mauro Benevides afirmou que o projeto foi bem recebido pela equipe do ministério da Fazenda, que também prepara um texto sobre o tema que deve ser enviado em breve ao Congresso. Assim que isso acontecer, segundo o parlamentar, o projeto do executivo pode ser apensado ao dele e tramitar em conjunto.

Subcomissão especial

As discussões em torno das isenções fiscais estão também na mira da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara que instalou uma Subcomissão Especial das Isenções Fiscais. Ela terá como missão analisar, fiscalizar e propor melhorias no atual sistema de isenções, subsídios e renúncias tributárias concedidas pela União.

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Rogério Correia (PT-MG) ressaltou que o momento exige uma revisão profunda das prioridades fiscais do Estado brasileiro.

“O Brasil não pode continuar abrindo mão de quase R$ 800 bilhões ao ano sem que a sociedade saiba quem se beneficia com isso e o que está sendo perdido em políticas públicas. Vamos passar esse sistema a limpo. É hora de garantir que o dinheiro público sirva à maioria, e não a uma minoria com lobby forte”, afirmou o parlamentar.

A subcomissão terá entre suas atribuições o acompanhamento da aplicação das isenções, a verificação da base legal que as sustenta, a avaliação da eficácia das políticas tributárias adotadas e a elaboração de propostas legislativas que tornem o sistema mais justo, eficiente e transparente.

Ela será presidida pelo deputado Ricardo Abrão (UNIÃO-RJ), autor do requerimento; relatada pelo deputado Mauro Benevides (PDT-CE); e contará com a participação dos deputados Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM), Florentino Neto (PT-PI), Luiz Carlos Hauly (PODE-PR), Merlong Solano (PT-PI), Pauderney Avelino (UNIÃO-AM) e Sidney Leite (PSD-AM).

