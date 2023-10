Porto Alegre Avançam as obras de revitalização do Parque Chico Mendes, na Zona Norte de Porto Alegre

12 de outubro de 2023

Espaço de lazer no bairro Mario Quintana receberá banheiros e cercamento novos. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Localizado no bairro Mario Quintana (Zona Norte), em Porto Alegre, e frequentado por milhares de pessoas ao longo do ano, o Parque Chico Mendes passa por obras de revitalização que incluem banheiros e cercamento novos. Os trabalhos começaram no final de março e, conforme a prefeitura, estão em estágio avançado – a prefeitura não informou o prazo de conclusão.

A iniciativa tem por finalidade proporcionar maiores conforto e segurança aos usuários do espaço, cuja área abrange 25 hectares. Os serviços de manutenção são realizados regularmente pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), incluindo capina, roçada e reparos em equipamentos, ao passo que as melhorias em andamento são fiscalizadas pela Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Além disso, a SMSurb colocará novos brinquedos, academia ao ar-livre e pontos de iluminação, com unidades que fornecerão rede de internet com sinal wi-fi. As melhorias devem estar à disposição do público assim que uma empresa de segurança privada passar a atuar no local, evitando assim ação de vândalos e criminosos.

As obras de substituição do cercamento do parque (trocando-se o gradil de arame por um de de concreto) estão 72% concluídas, com recursos de R$ 1,8 milhão oriundos do Fundo Municipal de Gestão do Território (FMGT). Já os novos banheiros, destinados a suprir uma demanda encaminhadas pela comunidade, estão 85% finalizados, com verba oriunda de doação.

Com forte insegurança e invasões, a demanda de modernização foi solicitada pelos moradores do entorno, que sofriam com as consequências do vandalismo e outros problemas. Já s famílias que moravam de forma ilegal ao redor do espaço de lazer foram reassentadas, graças a uma parceria com a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária.

Com a palavra…

– Secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garci: “A recuperação desse importante parque na Zona Norte é um marco da nossa gestão, trazendo segurança, investimento em lazer e novidades inéditas para o Parque Chico Mendes. Esperamos em breve entregar um novo Chico Mendes para a comunidade”.

– Diretor de Áreas Verdes da Smamus, Alex Souza“Compreendemos que a comunidade quer ter o parque o quanto antes sem obras, mas estamos dependendo de fatores burocráticos e da estabilidade no tempo para elas serem concluídas. Estimamos que até o final do ano essa parte esteja pronta”.

(Marcello Campos)

Avançam as obras de revitalização do Parque Chico Mendes, na Zona Norte de Porto Alegre

2023-10-12