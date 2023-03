Rio Grande do Sul Avançam as obras de viaduto na rodovia estadual ERS-115, em Gramado

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Estrutura é considerada fundamental para o desenvolvimento da região. (Foto: Gustavo Rech/EGR)

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou a concretagem das pré-lajes do viaduto da rodovia ERS-115, na localidade de Várzea Grande, em Gramado (Serra Gaúcha). Localizada nas imediações do acesso à Avenida do Trabalhador e à ERS-373, a obra é considerada pelo governo do Estado como potencialmente impulsionadora do desenvolvimento urbano na região.

Para a próxima semana, está programada a execução dos blocos de sustentação dos pilares e vigas, a cargo do Consórcio DWDB. As estruturas serão colocadas por meio de içamento com guindaste. O investimento é de R$ 4,3 milhões com recursos oriundos da praça de pedágio.

Para a construção do viaduto, está sendo utilizada uma base mista com vigas de aço e estrutura em concreto armado. Serão 12 metros de largura por 5,5 de altura, além de um vão de 26 metros entre as extremidades. “Assim que instaladas as fundações, voltaremos nossas atenções para a execução dos blocos se sustentação”, explica o diretor técnico da EGR, Luis Fernando Vanacôr.

A empresa também realizará os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, contenção de taludes e sinalização horizontal e vertical, além das modificações técnicas necessárias para garantir o melhor andamento dos trabalhos. Construirá, ainda, os acessos e providenciará os ajustes necessários nas ruas do entorno.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, o novo dispositivo proporcionará um tráfego de veículos mais organizado e seguro para motoristas e pedestres, além de encurtar distâncias para o setor produtivo e turístico. “Ele ressalta, ainda, que a obra representa um marco notável para a Serra Gaúcha.

Outras obras

Ao longo desta e da próxima semana, a EGR mantém outras 15 frentes de trabalho em estradas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A presença de equipes e maquinário nesses trechos, com eventuais bloqueios e lentidão no trânsito de veículos, exige atenção redobrada por parte de motoristas, pedestres e motociclistas.

Também na Serra Gaúcha, equipes trabalham na manutenção do pavimento da ERS-235 entre os quilômetros 32 e 34, em Gramado, e na conservação rotineira por meio de roçada e limpeza das margens do quilômetro 55 ao 76, em São Francisco de Paula.

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, avança a execução de estudos topográficos e a limpeza do terreno em que será implantada uma rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. A EGR também há intervenções nos quilômetros 76 e 77 da ERS-130, em Arroio do Meio, para aprimorar as condições do pavimento.

Além disso, há trabalhos de roçada, limpeza de margens e bueiros na ERS-129, do quilômetro 80 ao 92, entre Encantado e Muçum; na ERS-130, do quilômetro 75 ao 82, entre os mesmos municípios; e na RSC-453, do quilômetro 10 ao 28, entre Venâncio Aires e Lajeado.

Na região dos Vale do Sinos e Vale do Paranhana as equipes trabalham na manutenção do pavimento na ERS-239, do quilômetro 49 ao 21, entre Taquara e Campo Bom, na implantação da sinalização horizontal e vertical do quilômetro 13, em Novo Hamburgo, até o quilômetro 52, em Taquara, e do quilômetro 83 ao 88, em Riozinho.

A EGR também executa serviços de roçada e limpeza das margens do quilômetro 17 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, e do quilômetro 69 ao 88, entre Rolante e Riozinho.

No Alto Uruguai e Produção, a EGR trabalha na manutenção do pavimento da ERS-135 no trecho compreendido pelos cinco primeiros quilômetros, em Passo Fundo. Além disso, há trabalhos de roçada e limpeza de margens e bueiros do quilômetro 15 ao 22, em Coxilha. Já na região Metropolitana e no Litoral, haverá roçadas e manutenção das margens do quilômetro 25 ao 35, em Viamão.

(Marcello Campos)

