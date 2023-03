Brasil “Coaches” estrangeiros promovem festa em São Paulo e usam brasileiras como “cobaias” para alunos em curso de conquista

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











As mulheres não saberem que eram cobaias. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem saber, ao menos quatro jovens mulheres de São Paulo dizem que viraram “cobaias” de dois coaches estrangeiros em uma festa que funcionou como aula prática de um curso que ensina homens a conquistar mulheres.

O evento ocorreu no final de fevereiro, em uma mansão no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, e foi promovido por Mike Pickupalpha e David Bond, do site Millionaire Social Circle (“Círculo Social de Milionários”).

Mike já apareceu em canais no Youtube filmando mulheres com câmeras escondidas em diversos países. Já David Bond chama-se, na verdade, Steven Mapel – ele diz ser um especialista em namoro on-line e produtor de conteúdo digital.

Em entrevista nesta semana, Mike foi perguntado mais de uma vez se as convidadas sabiam que seriam usadas como cobaias de um curso de conquista. Ele não respondeu diretamente. Em vez disso, apontou que se tratava de um evento em que havia adultos “que escolheram estar lá por livre e espontânea vontade”.

O curso, oferecido a estrangeiros de vários países, cobra a partir de US$ 12 mil (cerca de R$ 63 mil) em troca de consultoria de conquista e viagem de duas semanas para algum país. Além do Brasil, houve edições na Costa Rica (em fevereiro de 2022), Colômbia (julho de 2022) e Filipinas (agosto de 2022). A próxima etapa será na Tailândia, em agosto.

O pacote com seis países, chamado de World Tour, sai por US$ 50 mil (cerca de R$ 262,7 mil), segundo o site do grupo.

“Venha explorar com David e Mike e conheça as mulheres brasileiras ao redor do mundo que são conhecidas por serem divertidas, curvilíneas e apaixonadas”, disse o anúncio da viagem ao Brasil.

Em um vídeo, a dupla exibe o kit a ser levado na bagagem: pílulas do dia seguinte, usadas para evitar gravidez em relações sexuais sem preservativo, camisinhas e perfumes com feromônios – que supostamente secretariam substâncias para chamar atenção das mulheres.

Quatro mulheres relataram que não sabiam que fariam parte de uma aula prática de conquista. Duas chegaram à festa por meio de convites em redes sociais. As duas, depois de terem conhecido alunos do curso no Tinder, um aplicativo de relacionamento.

Uma delas registrou um boletim de ocorrência eletrônico na Polícia Civil para registrar que foram filmadas sem autorização e que poderiam ser usadas no curso. Todas disseram que não sabiam que os homens estrangeiros faziam parte das “aulas”. As mulheres pediram que a identidade delas fosse preservada.

Foi esse aspecto — o fato de as mulheres não saberem que eram cobaias — que fez relatos surgirem nas redes sociais nas últimas semanas.

Segundo a advogada e desembargadora aposentada do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Cecilia Mello, afirmou que as condutas podem ser consideradas como tráfico de pessoas e favorecimento da prostituição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/coaches-estrangeiros-promovem-festa-em-sao-paulo-e-usam-brasileiras-como-cobaias-para-alunos-de-curso-de-conquista/

“Coaches” estrangeiros promovem festa em São Paulo e usam brasileiras como “cobaias” para alunos em curso de conquista