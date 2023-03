Rio Grande do Sul Concurso para professor estadual tem inscrições abertas, com 1.500 vagas

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Processo seletivo abrange as áreas de Educação Básica, Profissional e Indígena. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul publicou edital de concurso público para professores da rede estadual. Com inscrições até 17 de abril no site institutoaocp.org.br e provas no final de junho, o processo seletivo abrange as áreas de Educação Básica, Profissional e Indígena, em um total de 1,5 mil vagas em diferentes regiões gaúchas.

De forma inédita, o certame contempla as exigências do Decreto Estadual nº 56.229/2021, prevendo a reserva de cotas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e transgêneros.

Será 60 questões de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação, conhecimento e habilitação do professor. Depois desta fase (eliminatória e classificatória), será a vez da redação e apresentação de títulos. Também serão aplicados testes específicas para quem pretende atuar em comunidades guarani e caingangue.

Locais das provas: Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.

Primeiro em dez anos

“É o primeiro certame para ingresso de professores na rede estadual após dez anos”, ressalta o governador Eduardo Leite. A secretária da Educação, Raquel Teixeira, acrescenta: “O reforço no quadro de recursos humanos representa a concretização dos esforços do governo para oferecer uma educação de qualidade às crianças e jovens. Com esse investimento, teremos mais servidores efetivos a se dedicar de forma exclusiva para atender a demanda”.

(Marcello Campos)

