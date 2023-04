Rio Grande do Sul Avançam na Assembleia Legislativa as indicações do governador gaúcho para cargos no BRDE e Badesul

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Lista inclui ex-governador Ranolfo Vieira Júnior para o comando do BRDE. (Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira (13), de forma unânime, três das quatro indicações do governador Eduardo Leite para cargos de comando no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Badesul Agência de Fomento. O próximo passo é a apreciação e votação dos nomes em plenário.

Na lista estão o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior para diretor-presidente do BRDE, o ex-secretário estadual de Planejamento Cláudio Gastal para diretor-presidente do Badesul e José Luis da Silva Nunes para o mesmo cargo. O nome que ficou de fora foi o do ex-titular da Fazenda estadual, Leonardo Busatto, também para o Badesul, mas o parecer do deputado Eduardo Loureiro (PDT) não foi apresentado a tempo de ser votado na sessão.

Deliberações

Presidido pela deputada Patrícia Alba (MDB), o colegiado já havia submetido a sabatina os indicados, em março, atendendo às exigências legais. De início, Frederico Antunes (PP) fez a leitura do seu parecer favorável ao Requerimento Diverso nº 19/2023 do Poder Executivo, indicando o ex-governador Ranolfo Vieira Junior para o cargo de diretor-presidente no BRDE.

Em seguida, o relator do requerimento seguinte, Miguel Rossetto (PT), deu conhecimento do seu parecer favorável ao indicado para o cargo de diretor do Badesul, José Luis da Silva Nunes. Por fim, Joel Wilhelm (PP) procedeu a leitura do seu parecer, também favorável, sobre a indicação de Claudio Gastal para diretor-presidente da mesma agência de fomento

Também registraram presença na reunião deliberativa Adriana Lara (PL), Carlos Búrigo (MDB), Gustavo Victorino (Republicanos), Kaká D’Ávila (PSDB), Luiz Fernando Mainardi (PT), Nadine Anflor (PSDB) e Rodrigo Lorenzoni (PL).

(Marcello Campos)

