Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Vitória sobre o vice-lanterna do Brasileirão aproximará o Colorado da zona de classificação para a Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter dedica o fim de semana aos últimos ajustes no time que receberá o Cuiabá no estádio Beira-Rio, às 20h desta segunda-feira (16), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No centro de treinamentos do Parque Gigante, o técnico Roger Machado comandou na manhã desse sábado o penúltimo dia de preparativos, com um trabalho tático e sob portões fechados à imprensa.

A equipe tem neste domingo mais uma sessão de atividades, de olho na tabela: com 35 pontos e dois confrontos em atraso (devido à pausa no período das enchentes), ocupa o oitavo lugar. Já o adversário mato-grossense é o vice-lanterna, com 22 pontos e dentro da zona do rebaixamento.

Uma vitória gaúcha em casa permitirá o avanço no plano de alcançar o chamado “G-6”, a zona de classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem.

Após a interrupção das partidas da competição nacional na semana passada, devido ao calendário de jogos internacionais da Federação Internacional de Futebol (Fifa), o Colorado volta a contar com o goleiro Rochet e os atacantes Borré e Valencia. Eles haviam sido convocados, respectivamente, pelas Seleções de Uruguai, Colômbia e Equador para duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Terceira camisa

O clube lançou oficialmente o seu terceiro uniforme dessa temporada. Com predomínio dos tons cinzas, a camisa inclui detalhes em vermelho e branco que reproduzem de forma estilizada a estrutura que cobre externamente o Beira-Rio desde a reforma do estádio. O cinza com aplicações em vermelho também aparece no calção e meias.

A peça da grife Adidas já está à venda nas lojas e no site do Inter e da empresa esportiva. Preços: R$ 349,99 para a versão masculina ou feminina e R$ 299,99 na infantil.

2024-09-14