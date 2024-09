Grêmio Tudo pronto no Grêmio para o duelo contra o Bragantino neste domingo

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Vitória no Interior paulista é importante para o Tricolor gaúcho se distanciar da zona de rebaixamento. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após dez dias de trabalho intenso em meio à pausa no Campeonato Brasileiro devido a jogos de Seleções no calendário da Federação Internacional de Futebol (Fifa), o grupo do Grêmio está pronto para encarar o o Bragantino, às 16h deste domingo (15). A partida será disputada em Bragança Paulista (SP) pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor gaúcho desembargou na cidade do clube adversário no final da tarde desse sábado. Durante a manhã de tempo instável em Porto Alegre, o técnico Renato Portaluppi e sua comissão haviam promovido uma sessão de vídeos com atuações do Bragantino, para análises de desempenho e projeção de estratégias.

Depois, os integrantes disponíveis do elenco foram ao centro de treinamentos Luiz Carvalho para um último trabalho preparatório antes da viagem. A programação incluiu exercícios de aquecimento e alongamento, seguidos de atividades táticas com foco no posicionamento, além de lances com bola parada e do tradicional “rachão recreativo” promovido pelo comandante gremista em vésperas de duelos.

Situação

Uma vitória é fundamental para o Grêmio se afastar da perigosa proximidade da zona de rebaixamento no Brasileirão. Em 15º lugar, o time tem 27 pontos (mesmo escore do Fluminense, em 16º mas com desvantagem nos critérios qualificados).

São apenas dois pontos a mais que o Vitória-BA, na 17ª colocação e dentro do temido Z-4. Já o Bragantino do técnico português Pedro Caixinha soma 30 pontos. A equipe do Interior paulista ocupa no momento a 11ª posição e uma derrota para os gaúchos pode encurtar a distância para a ponta de baixo na tabela.

