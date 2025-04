Grêmio Sorteio da Copa do Brasil define adversários de Grêmio e Inter

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sorteio acontece às 15h, com 32 clubes Foto: Lucas Figueiredo/CBF Sorteio acontece às 15h, com 32 clubes. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (09), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizará o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, às 15h. Serão definidos os 16 confrontos e os mandos de campo. Grêmio e Inter conhecerão seus adversários.

Nesta etapa, as equipes que garantiram as vagas diretas entram para o sorteio: Botafogo, Palmeiras, Bahia, Internacional, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Corinthians (via Libertadores), CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste 2024), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024), Santos (campeão da Série B 2024) e Cruzeiro (via Campeonato Brasileiro 2024).

Os clubes se juntam aos outros 20 que já disputaram a segunda fase: Aparecidense-GO, Athletico, Atlético-MG, Botafogo-PB, Brusque, Capital-DF, Ceará, Criciúma, CSA, Fluminense, Grêmio, Maracanã-CE, Maringá, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Red Bull Bragantino, Retrô-PE, Vasco e Vila Nova.

Os 32 times foram divididos em 2 potes. As partidas estão previstas para acontecer nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio. A divisão é feita com base no ranking da CBF.

Pote 1

Flamengo;

São Paulo;

Palmeiras;

Corinthians;

Atlético-MG;

Athletico-PR;

Fluminense;

Botafogo;

Fortaleza;

Grêmio;

Bahia;

Inter;

Bragantino;

Vasco;

Santos;

Cruzeiro.

Pote 2

Ceará;

Criciúma;

CRB;

Vila Nova;

Operário-PR;

Botafogo-PB;

Brusque;

Novorizontino;

Paysandu;

CSA;

Náutico;

Aparecidense;

Retrô;

Maringá;

Capital-DF;

Maracanã.

Diferente das duas etapas anteriores, a terceira fase terão jogos de ida e volta. A ordem dos confrontos também será definida por sorteio. Em caso de empate no resultado agregado, a decisão que dará a vaga para as oitavas de final será nos pênaltis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/sorteio-da-copa-do-brasil-define-adversarios-de-gremio-e-inter/

Sorteio da Copa do Brasil define adversários de Grêmio e Inter

2025-04-09