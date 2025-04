Rio Grande do Sul Trio é preso com agrotóxicos ilegais após fuga em Bagé, na Região da Campanha

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A ação aconteceu na BR-153, entre Bagé e Caçapava do Sul Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta quarta-feira (09), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três pessoas que transportavam agrotóxicos de origem estrangeira e de importação proibida após tentativa de fuga da abordagem. A ação aconteceu na BR-153, entre Bagé e Caçapava do Sul.

Durante ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um HB 20, com placas de Canoas. O condutor desrespeitou e tentou fugir da equipe, mas foi alcançado após perseguição que durou 64 km.

Em todo o trajeto, a viatura policial utilizou os sistemas de iluminação e sonoros para alertar os outros motoristas da ação. Ao parar o automóvel, o criminoso ainda tentou fugir a pé para um matagal às margens da rodovia, mas foi alcançado.

No porta-malas do automóvel e em cima do banco traseiro, coberto por um pano preto, havia 98 litros de agrotóxicos de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente no Brasil. O motorista, um uruguaio de 32 anos, já havia sido preso pela PRF em 2019 em uma ocorrência que envolveu tráfico de drogas e dois automóveis clonados e roubados.

Em outro automóvel, um Ônix com placas de Bagé, outra equipe da PRF identificou um casal. Um homem, de Bagé e com 38 anos, com passagem por tráfico de drogas, e uma mulher, de Palmeira das Missões e com 22 anos, que estavam à frente do HB 20 e possuíam a função de avisar sobre fiscalizações policiais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/trio-e-preso-com-agrotoxicos-ilegais-apos-fuga-em-bage-na-regiao-da-campanha/

Trio é preso com agrotóxicos ilegais após fuga em Bagé, na Região da Campanha

2025-04-09