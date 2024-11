Rio Grande do Sul Avançar Mais na Saúde repassa cerca de R$ 2,7 milhões a seis hospitais do Rio Grande do Sul para compra de equipamentos

27 de novembro de 2024

Foram contempladas instituições de São José do Norte, Três Passos, Seberi, Vacaria, Jaboticaba e Caçapava do Sul Foto: Alina Souza/SES Foram contempladas instituições de São José do Norte, Três Passos, Seberi, Vacaria, Jaboticaba e Caçapava do Sul. (Foto: Alina Souza/SES) Foto: Alina Souza/SES

Foram assinados, nessa quarta-feira (27), convênios e portarias que permitirão investimentos do governo do Estado, por meio da SES (Secretaria Estadual da Saúde), em hospitais de São José do Norte, Três Passos, Seberi, Vacaria, Jaboticaba e Caçapava do Sul.

O valor total destinado pelo programa Avançar Mais na Saúde para as seis entidades é de aproximadamente R$ 2,7 milhões, recursos que serão utilizados para compra e instalação de equipamentos.

Os documentos foram assinados pela titular da SES, Arita Bergmann, em evento on-line, que teve participação dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde e dos dirigentes dos hospitais.

“Este feito de hoje, de quase três milhões de reais, se deve à iniciativa do governo do Estado de priorizar a análise e escolher projetos que sejam estratégicos para as regiões de saúde. Aproveito a oportunidade para agradecer às parcerias com os hospitais e com as prefeituras. Agradeço especialmente à equipe técnica da SES, que atua para que seja possível a assinatura destes convênios”, disse.

Com a Prefeitura de São José do Norte, mantenedora do Hospital Municipal, a portaria liberou R$ 877,9 mil para aquisição e instalação de um mamógrafo. A expectativa inicial é realizar pelo menos dois mil exames por ano.

Para o Hospital de Caridade de Três Passos serão destinados R$ 720 mil, visando à aquisição de equipamentos para aparelhamento do Centro de Diagnóstico por Imagem e do Bloco Cirúrgico. Estão previstas a compra de um sistema de videoendoscopia rígida (torre de vídeo) e um aparelho para exame de densitometria óssea.

A instituição disponibiliza hoje a densitometria para a microrregião de saúde de Três Passos, Bom Progresso, Esperança do Sul e Tiradentes do Sul. Com o novo aparelho, há a expectativa de ampliação do serviço para todos os municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde. Além disso, o Bloco Cirúrgico, também está passando por obras de ampliação.

Em Seberi, o convênio de R$ 297,8 mil com o Hospital Pio XII permitirá a aquisição e a instalação de equipamentos para o centro obstétrico. Berços aquecidos, incubadoras, monitores de sinais vitais neonatais e kits de equipamentos estão entre as compras previstas.

O local é referência em partos para oito municípios da região e em ginecologia para 26, atendendo a uma população aproximada de 50 mil pessoas. No momento da assinatura, a equipe do centro obstétrico do hospital convidou uma puérpera e sua bebê, nascida na terça-feira (26), para simbolizarem os resultados dos investimentos em saúde neonatal no município. Emocionada, Arita posou para uma foto com a família.

O Hospital Nossa Senhora da Oliveira, de Vacaria, receberá R$ 298,8 mil em investimentos. Os recursos serão destinados à aquisição e à instalação de um sistema de videoendoscopia flexível.

A instituição é referência na região dos Campos de Cima da Serra, atendendo nove municípios (Vacaria, Monte Alegre dos Campos, Esmeralda, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes, Jaquirana, Bom Jesus e Campestre da Serra) e aproximadamente 120 mil habitantes.

A representante legal do hospital, Adelide Canci, afirmou que o equipamento vai resolver muitos problemas de pacientes que precisam se deslocar para realizar exames diagnósticos. “Gostaria de agradecer o esforço, a dedicação e o carinho com que tratam nosso hospital e destacar que esse investimento vai fazer a diferença para os pacientes do Sistema Único de Saúde na nossa região”, disse.

Em Jaboticaba, o Hospital Santa Rita receberá R$ 237,4 mil para concluir o PPCI (Plano de Prevenção e Combate a Incêndios), com a instalação de hidrantes, reservatórios, bombas de água, central de alarme, sinalizadores, corrimão e guarda corpo, além do ajuste de portas.

O convênio com o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, de Caçapava do Sul, prevê R$ 252 mil para a compra de um ultrassom com transdutor transesofágico. O equipamento visa suprir as demandas clínicas, cirúrgicas e de urgência, evitando a necessidade de transferência dos pacientes para outros serviços de referência.

O aparelho é utilizado para a monitorização cardíaca durante procedimento cirúrgico e nos casos de urgência e emergência, proporcionando menor risco ao paciente, pois avalia de forma aprofundada as estruturas do coração em tempo real. A instituição é referência para Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Santana da Boa Vista e Lavras do Sul. Por mês, são prestados cerca de 3,4 mil atendimentos.

Ao final da cerimônia de assinaturas, Arita desejou que o próximo ano seja próspero e que haja ainda mais investimentos nos municípios. “Nosso objetivo é a valorização das estruturas hospitalares, permitindo um atendimento mais próximo da população e evitando deslocamentos para cidades vizinhas e serviços de alta complexidade. Com os convênios e portarias, desejamos que as entidades sigam ofertando atendimento adequado. Isso demonstra para o Brasil que, mesmo com uma calamidade climática, temos a capacidade de reconstruir o nosso Estado. Vamos seguir sonhando!”, concluiu.

