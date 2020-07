Porto Alegre Avenida Baltazar de Oliveira Garcia recebe novas placas de rua

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Dependendo das condições climáticas, trabalhos deverão ser concluídos nesta semana. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Dependendo das condições climáticas, trabalhos deverão ser concluídos nesta semana. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A Baltazar de Oliveira Garcia será a primeira grande avenida a ser contemplada com 100% de novas placas de rua. Todos os cruzamentos receberão os conjuntos toponímicos, com previsão de finalização nesta semana, em condições climáticas favoráveis.

A instalação, manutenção e gestão de placas de rua da Capital faz parte da primeira concessão a longo prazo exclusiva para este tipo de sinalização e começou em abril. Porto Alegre foi a primeira cidade do Brasil a ter uma concessão desse tipo. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, acompanhou os trabalhos na manhã desta terça-feira (21).

“Esta parceria público-privada faz parte da zeladoria da cidade e é uma conquista para qualificar os serviços e permitir ingresso de receita ao investir no mobiliário urbano, deixando a cidade mais bonita, organizada e melhor sinalizada”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O Grupo Imobi, concessionária responsável pelo serviço nos próximos 20 anos, estima que, até o final do mês, cerca de duas mil placas serão instaladas nas esquinas da Capital. Até o momento, já foram colocadas 1556 placas em 778 esquinas, dentro do planejamento repassado pela executora à prefeitura. Na primeira fase, a nova sinalização atingiu pontos das ruas das regiões 1 e 2 (Centro e Humaitá/Navegantes/Ilhas e Noroeste).

Após a colocação do modelo do primeiro conjunto, no final de abril, a Imobi realiza a vistoria nos locais, fabrica as placas e revitaliza os postes que sustentam os materiais ou instala novas estruturas para substituir as que encontram-se comprometidas. “Todas as esquinas serão sinalizadas com placas informativas. Esse é mais um serviço inédito com investimento 100% por cento privado que a prefeitura manteve durante a pandemia, com todos os protocolos e cuidados necessários para que a cidade continue recebendo melhorias e investimentos para estar melhor quando essa fase passar”, ressalta o secretário.

Durante a revisão dos pontos executados até o momento, o Grupo Imobi fez levantamento técnico e detectou que dos cerca de mil postes existentes, mais da metade estava em estado precário.

“Já nas primeiras regiões, identificamos estruturas que apresentam risco ao pedestre e carros que transitam no local. Nossa estratégia inicial foi organizar a cidade, revitalizando os postes existentes e pegando grandes vias para revitalização completa com novos equipamentos”, explica o diretor-geral da Imobi, Daniel Costa.

Na Baltazar de Oliveira Garcia, a concessionária tem como parceiro comercial o supermercado Max Center, que fará a exploração publicitária das placas.

Parceria

A instalação, manutenção e gestão de placas de rua faz parte da primeira concessão a longo prazo exclusiva para este tipo de sinalização. O contrato com o Município foi assinado em fevereiro e tem duração de 20 anos. Todas as ruas deverão estar sinalizadas em até 36 meses. O Grupo Imobi venceu a licitação ao apresentar uma proposta comercial de R$ 18 milhões. As 82,4 mil placas estão divididas em 41.239 conjuntos toponímicos, dos quais 36.827 utilizarão a estrutura de casas e postes e 4.412 terão estruturas próprias, nas quais a empresa poderá fazer a exploração publicitária como forma de contrapartida.

O valor estimado de investimento pela empresa no serviço é de R$ 9,4 milhões. Desde 2013, novas placas não eram instaladas na Capital. Durante sete anos, muitas delas ficaram sem manutenção, se danificaram, foram furtadas ou vandalizadas.

