Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

O trânsito chegou a ser liberado na sexta-feira, porém foi bloqueado novamente neste sábado. Foto: Divulgação/PMPA O trânsito chegou a ser liberado na sexta-feira, porém foi bloqueado novamente neste sábado. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Equipes terceirizadas a serviço da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) fizeram reparos na faixa da esquerda da avenida Castello Branco, onde ocorreu um afundamento na estrutura. A medida é necessária para qualificar o serviço já realizado. O trânsito chegou a ser liberado na sexta-feira (28), porém foi bloqueado novamente na mesma faixa a partir das 8h deste sábado (29).

Normalmente este tipo de reparo leva um período maior para liberação do tráfego, porém, devido ao fluxo intenso de veículos na região, os trabalhos foram executados num tempo menor. Entretanto, por se tratar de uma via que comporta veículos pesados e para garantir a segurança dos motoristas, a SMSUrb ainda precisa realizar testes no novo asfalto para a liberação total do trânsito no trecho.

