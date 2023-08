Geral Avenida Praia de Belas estará interrompida esta semana

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

De acordo com o Dmae (Departamento Municipal de água e Esgotos), não há previsão para a conclusão das obras. (Foto: Divulgação)

O trecho da avenida Praia de Belas, entre a Aureliano de Figueiredo Pinto e a alça da Klinger Filho, em Porto Alegre, ficará com bloqueio total esta semana devido a um conserto emergencial de um emissário de esgoto cloacal, no local junto ao Pão dos Pobres. De acordo com o Dmae (Departamento Municipal de água e Esgotos), não há previsão para a conclusão das obras.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em razão do bloqueio, foram desativadas as paradas de ônibus localizadas no trecho. As linhas de ônibus oriundas da Zona Sul em direção ao Centro serão desviadas pela Aureliano de Figueiredo Pinto em direção à Rótula das Cuias, Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Antônio Klinger Filho e converte à esquerda na Borges de Medeiros.

Passam por esse desvio as linhas: 254 e derivadas, 281 e derivadas, 270.1, 195, 257.3, 283, 274.1, 165, T7, 375, 179, 184, 189, 260.1, 171, 178 e 188.

Os motoristas que se deslocam para o Centro Histórico pela Praia de Belas podem optar por acessar a avenida Ipiranga e seguir via Edvaldo Pereira Paiva, para evitar o trecho em obras.

Nova rotatória

Em outra frente, a nova rotatória no entroncamento das avenidas Gastão Haslocher Mazeron, Moab Caldas e Silva Paes, na Zona Sul da capital gaúcha, entrará em operação nesta segunda-feira (14), a partir das 9h. A estrutura viária possibilitará o avanço das obras de duplicação da avenida Tronco. Com a rotatória, haverá as seguintes alterações no trânsito:

– Liberação da pista sentido bairro-Centro da avenida Gastão H. Mazeron, no trecho entre a nova rotatória e a rua Fonseca Ramos (Beco do Pezzi), para o fluxo de veículos em direção às avenidas Érico Veríssimo e Azenha;

– Liberação para o trânsito de veículos da rua Sepé Tiaraju no trecho entre a rua Manoel Lobato e a rótula, em ambos os sentidos. Os motoristas que trafegam pela Sepé Tiarajú em direção à rotatória poderão acessar a saída da av. Silva Paes no sentido Teresópolis ou as avenidas Gastão H. Mazeron em direção ao Centro e a Moab Caldas em direção ao bairro Cristal;

– O trânsito de veículos da rua Bispo Laranjeira será liberado com acesso local para à rua Prof. Clemente Pinto;

– Bloqueio provisório do acesso sentido bairro-Centro da rua Mariano de Matos junto à rótula para a pavimentação da via.

Com alteração, as linhas 263, 263.1, 263.2, 263.3 (Orfanotrófio) retornam ao seu itinerário normal no sentido bairro-Centro pela rua Sepé Tiaraju, rua Manoel Lobato, rua Gabriel Fialho Camargo, av. Moab Caldas, nova rotatória, av. Silva Paes e rua Gen. Gomes Carneiro. E no sentido Centro-bairro pela av. Carlos Barbosa, nova rotatória e rua Sepé Tiaraju. A linha 244.1 (Santa Teresa via Mariano de Matos), no sentido bairro-Centro seguirá pela av. Moab Caldas, via nova rotatória, av. Cel. Gastão Haslocher Mazeron e av. Azenha. O sentido Centro-bairro segue pela rua Mariano de Matos, rotatória e Sepé Tiarajú, sem alterações. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

2023-08-13