Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Os trabalhos na via serão executados em oito etapas, a fim de facilitar o acesso dos moradores, comércio e serviços ao trecho bloqueado Foto: Luciano Lanes/PMPA Os trabalhos na via serão executados em oito etapas, a fim de facilitar o acesso dos moradores, comércio e serviços ao trecho bloqueado. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Com o andamento das obras da galeria A1 da Macrodrenagem do Arroio Areia, a partir desta terça-feira (23), a avenida Teixeira Mendes será bloqueada para o trânsito de veículos, no trecho compreendido entre a avenida Nilo Peçanha e rua Carlos Huber, em Porto Alegre. Os trabalhos na via serão executados em oito etapas, a fim de facilitar o acesso dos moradores, comércio e serviços ao trecho bloqueado.

Na etapa inicial, os trabalhos serão realizados na primeira quadra, a partir da Nilo, até a rua Comendador Creidy. Os motoristas que trafegam pela avenida Nilo Peçanha, sentido Centro-bairro, poderão utilizar a avenida João Wallig para acessar a avenida Teixeira Mendes. Já os motoristas que trafegam pela avenida Teixeira Mendes poderão utilizar a avenida João Wallig para acessar a avenida Nilo Peçanha.

Para minimizar os impactos no trânsito, os agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) vão orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes na sinalização.

O grande objetivo das 26 obras de macrodrenagem do Arroio Areia é amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das zonas Leste, Norte e Noroeste: Bom Jesus, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim Europa, Boa Vista, Vila Ipiranga, Higienópolis, São João, Passo D’Areia, Cristo Redentor, Santa Maria Goretti, Jardim São Pedro e limite com Anchieta. No total, serão investidos cerca de R$ 108 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional com R$ 1,3 milhão de contrapartida da prefeitura.

