Brasil Avião baleia Beluga traz “na barriga” um helicóptero de luxo

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A carga deve ser entregue a um cliente brasileiro, mas a identidade não foi informada. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Beluga, o famoso avião ‘baleia’, de transporte da Airbus, fez sua primeira viagem ao Brasil, passando por Fortaleza no fim de semana e, posteriormente, indo para Viracopos, em Campinas. A expectativa é de que a aeronave retorne para França ainda nesta noite.

Mas o BelugaST não veio sozinho. ‘Na barriga’, o cargueiro trouxe um helicóptero de luxo modelo ACH160, também produzido pela Airbus. De acordo com o site Aeroin, a aeronave foi importada pela Helibrás, para, posteriormente, ser entregue a um cliente brasileiro.

O ACH160 é a versão premium do novo helicóptero H160 que foi certificado pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa) em julho de 2021.

De acordo com a Airbus, é o helicóptero tecnologicamente mais avançado de sua classe. Ele oferece um volume 20% maior por passageiro, em comparação com os helicópteros de mesma categoria da geração anterior, e janelas 35% maiores do que seus concorrentes, resultando na cabine mais iluminada de sua classe.

Chegada do Beluga

Aproximadamente 150 fotógrafos admiradores de aviação foram cadastrados para acompanhar a chegada da aeronave ao aeroporto e três ônibus foram usados na operação. De acordo com a concessionária administradora do terminal, o Beluga estava carregado com um helicóptero de luxo, mas informações sobre valor e destinatário não foram confirmadas até a publicação.

O diretor de operações em Viracopos, Marcelo Mota, explicou que a operação começou a ser planejada há quase quatro meses e mobilizou aproximadamente 250 pessoas, incluindo integrantes das polícias Militar e Federal, Receita Federal, Emdec, além de funcionários da concessionária administradora do terminal. Não houve reflexos nas operações de voos no aeroporto.

A expectativa é de que o Beluga deixe Viracopos às 19h desta terça-feira e retorne para a França.

Em sua primeira viagem à América Latina, a aeronave chegou ao Brasil na tarde de domingo (24) e pousou em Fortaleza (CE). O cargueiro pernoitou no Ceará e decolou com destino à cidade paulista às 11h30, informou a concessionária Aeroportos Brasil, administradora do terminal em Campinas.

Inicialmente, estava programado o avião chegar à capital cearense no sábado e, à cidade paulista, no domingo. No entanto, uma tempestade em Dacar, no Senegal, impediu a aeronave de decolar, o que atrasou toda a programação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil