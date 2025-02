Brasil Avião bate em carro ao decolar do aeroporto do Galeão

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Carro atingido por avião no Galeão ficou destruído. (Foto: Reprodução/X)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste início de ano marcado por acidentes aéreos, um caso atípico ocorreu na noite dessa terça-feira em um dos principais aeroportos do Brasil. Um Boeing 737 Max 8 da Gol Linhas Aéreas que fazia procedimento de decolagem para Fortaleza (CE) bateu em uma picape de manutenção estacionada na pista do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo a concessionária RioGaleão que administra o terminal.

Conforme relatos, o piloto imediatamente abortou a decolagem avisando a torre, que demorou a acreditar que ele havia batido em um carro na pista. A aeronave estava a 200 km/h na hora da colisão. Já o teto da picape foi praticamente arrancado.

A concessionária do aeroporto não explicou por que a picape estava no meio da pista após uma decolagem autorizada, nem esclareceu se havia alguém ao volante na hora da batida. O RIOgaleão apenas informou que “houve um incidente sem vítimas”.

Em nota, a Gol informou que um voo extra foi disponibilizado para quem optou por seguir viagem. Já aqueles que decidiram permanecer no Rio receberam toda assistência para acomodação, transporte e alimentação.

“Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. O incidente não afetará outros voos. A Gol reforça que a segurança é o seu valor número 1 e está à disposição para colaborar integralmente com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) nas investigações do ocorrido”, finalizou em comunicado.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciou a apuração para entender como um veículo foi parar na pista de decolagem.

Entenda o caso

A aeronave PS-GPP, da Gol, tinha como destino Fortaleza. Por volta das 22h, a torre autorizou a decolagem, e o piloto estava prestes a tirar o avião do chão quando todos a bordo sentiram um solavanco. Um carro da RIOgaleão estava no meio do caminho, e o Boeing “o atropelou”.

A concessionária confirmou a batida e informou que ninguém se feriu. A operação do terminal também não foi afetada. A Gol disse que um voo extra para Fortaleza foi disponibilizado para quem optou por seguir viagem. “Aqueles que decidiram permanecer no Rio de Janeiro receberam toda assistência para acomodação, transporte e alimentação

De acordo com o procurador de justiça Átila de Oliveira, que mora no Ceará e estava na aeronave, o acidente aconteceu quando o avião estava em alta velocidade.

“Pela minha percepção, estava bem próximo de decolar. Foi quando a gente sentiu um solavanco e um barulho. O piloto iniciou a frenagem, e ficou aquela apreensão para ver se ia dar tempo de frear até o fim da pista. Graças a Deus estamos vivos para contar a história”, afirmou.

Acidentes

Ao menos 10 acidentes com aeronaves foram registrados no Brasil nos últimos quatro meses. Sendo oito aviões de pequeno porte e dois helicópteros.

A relação inclui casos de grande repercussão nacional, como o do avião que caiu em Gramado, na Serra Gaúcha, em 22 de dezembro, deixando 10 mortos e 17 feridos. E o de Ubatuba, no litoral paulista, em 9 janeiro, que deixou um morto e quatro feridos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/aviao-bate-em-carro-ao-decolar-do-aeroporto-do-galeao/

Avião bate em carro ao decolar do aeroporto do Galeão

2025-02-12