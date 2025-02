Notícias Obra de adutora na avenida Sertório inicia nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Obra faz parte de um conjunto de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) São João. (Foto: Luciano Lanes/DMAE/PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) transferiu para esta quinta-feira (13) o início da obra de implantação da nova adutora de recalque da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto. O equipamento serve para levar a água que está em um nível a um patamar mais alto, gerando mais pressão.

Mais de R$ 80 milhões estão sendo investidos neste sistema, que atende as regiões Norte e Nordeste, com o objetivo de aumentar a capacidade de fornecimento de água tratada. A nova adutora de recalque da Ebat Ouro Preto terá cerca de quatro quilômetros de extensão em tubos de ferro dúctil, com 900 milímetros de diâmetro. O investimento nesta intervenção passa dos R$ 30 milhões.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), haverá sinalização do bloqueio de trânsito em duas faixas da avenida Sertório, entre a rua Ouro Preto e a avenida Gen. Raphael Zippin, no sentido Centro/bairro, sempre das 9h às 16h. Em alguns cruzamentos do trecho em obras será adotado um sistema de fechamento parcial no período das 9h às 16h. Com isso, parte do tráfego será mantida até a conclusão de cada lado da via. Nos demais pontos, os veículos serão desviados pelo corredor de ônibus.

A orientação é que os motoristas antecipem os seus deslocamentos, ou busquem caminhos alternativos como as avenidas Assis Brasil, Severo Dullius e BR-290. Quem optar por acessar a avenida Sertório, a partir da Ouro Preto, seguirá pelo corredor de ônibus.

Projeto

O reforço do SAA São João começou pela implantação de uma nova adutora de sucção da Ebat Ouro Preto. Cerca de R$ 23 milhões foram investidos para o assentamento de 3,4 quilômetros de rede de 900 milímetros. Resta, ainda, a execução das interligações – que serão realizadas após o verão.

Já a adutora de sucção da Ebat Sarandi tem cerca de 2,5 quilômetros de tubulações de ferro dúctil de 800 milímetros já assentados e 700 milímetros a serem implantados. O próximo trecho em obras será perto da rua Dona Alzira. Mais de R$ 18 milhões foram investidos.

Por fim, estão previstas intervenções na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, onde será concluída a nova adutora de recalque da Ebat Sarandi – que já tem 3,5 quilômetros de tubulações instaladas e 180 metros a serem implantadas, sob investimento de R$ 13 milhões.

Bombeamento

O conjunto de melhorias no SAA São João inclui também a ampliação da Ebat Sarandi, a construção da nova Ebat Ary Tarragô, a implantação da adutora de recalque da Ebat Ary Tarragô e a implantação do reservatório Manoel Elias IV. As obras serão licitadas ao longo de 2025. O Dmae investiu recursos próprios nas intervenções, além de fundos obtidos por meio de financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

