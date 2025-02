Brasil Avião colide com pássaro e retorna ao Aeroporto de Brasília

Um avião da Gol colidiu com um pássaro e teve que retornar ao Aeroporto de Brasília, na manhã deste domingo (23). O voo tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Conforme a companhia aérea, o pouso aconteceu cerca de 40 minutos após a decolagem, em “total segurança”.

A decolagem ocorreu às 9h10. Após a tripulação identificar um bird strike (colisão com pássaro), o avião retornou ao aeroporto da capital, às 09h53, e foi para a inspeção. Segundo a Gol, nenhuma intercorrência sobre pessoa ferida foi registrada.

O incidente ocorreu próximo a cidade de Cristalina (GO), a cerca de 130 km de Brasília. Em nota, a Inframerica – empresa que administra o Aeroporto de Brasília – diz que não houve nenhum impacto na operação do terminal. De acordo com a Gol, os clientes receberam a possibilidade de reacomodação em outra aeronave, com previsão para decolagem às 11h55 deste domingo, ou nos próximos voos disponíveis da Gol.

O que diz a Gol

“A GOL informa que a aeronave que realizava o voo G3 1445 (BSB-CGH), com decolagem às 09h10 deste domingo (23/02), precisou retornar ao aeroporto de Brasília após a tripulação identificar um bird strike (colisão com pássaro). O pouso ocorreu em total segurança às 09h53 e a aeronave foi para a inspeção.

Os Clientes receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC, com possibilidade de reacomodação em outra aeronave, com previsão para decolagem às 11h55 deste domingo, ou nos próximos voos disponíveis da GOL.

A Companhia reforça que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.”

O que diz a Inframerica

“A Inframerica informa que um voo que partiu nesta manhã do Aeroporto de Brasília com destino a Congonhas em São Paulo, retornou ao terminal aéreo cerca de 30 minutos após a decolagem. A aeronave pousou em total segurança. Não houve nenhum impacto na operação do aeroporto.”

