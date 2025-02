Mundo “Continuo meu tratamento com confiança”, diz o Papa Francisco em mensagem escrita

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

O papa também condenou a guerra na Ucrânia, que completa três anos nesta segunda-feira

Pelo segundo domingo consecutivo, devido à hospitalização causada por uma pneumonia bilateral, o Papa Francisco não pôde conduzir a tradicional benção dominical, conhecida como a oração do Angelus. Entretanto, uma mensagem escrita por ele foi lida ao público. Nela, o pontífice, que continua em estado crítico de saúde, afirmou que segue o tratamento “com confiança”.

“De minha parte, continuo confiante a internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários; e também o repouso faz parte da terapia! Agradeço de coração aos médicos e ao profissionais de saúde deste hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes”, escreveu.

Segundo a Agence France-Presse (AFP), fontes do Vaticano indicaram que a mensagem foi escrita nos últimos dias, provavelmente antes de o pontífice sofrer uma crise respiratória no sábado (22).

Francisco ainda agradeceu aos médicos e à equipe de saúde do Hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde 14 de fevereiro, pela “atenção” e “dedicação”.

“Nestes dias, tenho recebido muitas mensagens de carinho e fiquei especialmente impressionado com as cartas e desenhos das crianças”, acrescentou. “Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi de todo o mundo!”, escreveu, ainda, na mensagem.

Na declaração, o papa também condenou a guerra na Ucrânia, que completa três anos nesta segunda-feira (24).

“Amanhã marca o terceiro aniversário da guerra em larga escala contra a Ucrânia: um aniversário doloroso e vergonhoso para toda a humanidade!”

Francisco continuou, pedindo que as pessoas se recordem “das vítimas de todos os conflitos armados e rezem pelo dom da paz na Palestina, em Israel e em todo o Oriente Médio, em Mianmar, no Kivu e no Sudão”, concluiu.

O líder da Igreja Católica teve uma “crise respiratória prolongada semelhante à asma” e precisou de transfusões de sangue, após descobrir um caso de plaquetopenia, queda significativa no número de plaquetas, decorrente de uma anemia.

De acordo com a Associated Press (AP), o Papa Francisco está consciente neste domingo, mas ainda recebendo altos fluxos de oxigênio suplementar. O comunicado divulgado nesta manhã, reparou a AP, não mencionou se ele já estava fora da cama ou tomando café da manhã, como havia sido informado em dias anteriores, apenas apontou que ele teve uma noite tranquila.

Uma atualização adicional sobre a condição do papa é esperada na noite deste domingo, após exames clínicos que devem ser realizados ao longo do dia. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

