Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

O Lago Vitória é o maior da África e fica localizado próximo ao aeroporto de Bukoba. Foto: Reprodução/Google Maps O Lago Vitória é o maior da África e fica localizado próximo ao aeroporto de Bukoba. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

Um avião comercial operado pela Precision Air caiu no Lago Vitória, na Tanzânia, neste domingo (6), afirmou um porta-voz da companhia aérea à CNN norte-americana. Uma operação de resgate está em andamento.

Não ficou imediatamente claro quantos passageiros estavam a bordo ou se houve mortes no acidente. O Lago Vitória é o maior da África e fica localizado próximo ao aeroporto de Bukoba.

O presidente da Tanzânia usou as redes sociais para pedir calma enquanto as equipes de resgate trabalham no local. “Recebi com tristeza a informação do acidente do voo da Precision Air no Lago Vitória, na região de Kagera”, escreveu Samoa Suluhu no Twitter.

“Envio minhas condolências a todos os afetados por este incidente. Vamos continuar calmos enquanto a operação de resgate continua e oramos a Deus para nos ajudar”, acrescentou.

A Precision Air é uma companhia aérea da Tanzânia com sede em Dar es Salaam.

