Rio Grande do Sul Avião da presidente do Palmeiras resgata cerca de 100 animais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

A aeronave da Placar, empresa aérea fundada por Leila Pereira, levou cerca de 30 veterinários a Caxias do Sul, junto de alimentos e medicamentos para animais. (Foto: Divulgação)

O avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, pousou nessa terça-feira (21) no aeroporto de Sorocaba (SP) com mais de 100 cachorros e gatos resgatados das enchentes do Rio Grande do Sul.

A aeronave da Placar, empresa aérea fundada por Leila, levou cerca de 30 veterinários a Caxias do Sul, junto de alimentos e medicamentos para animais. Eles serão levados para ONGs que estão trabalhando ativamente para salvar os bichos resgatados. Considerada uma entusiasta da causa animal, a presidente possui 16 cachorros em sua casa.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais de Leila, é possível ver a chegada dos animais em gaiolas. Outros cães maiores chegam carregados por voluntários que fizeram a viagem e ajudaram a soltá-los no hangar.

“Trouxemos mais 100 cães e gatos do RS. Quero agradecer a todos estes heróis e heroínas que estão nesta luta para salvar vidas”, publicou em suas redes sociais.

Na semana passada, o avião da dirigente já havia trazido 30 animais resgatados na viagem de volta ao Sul, após transportar mantimentos na ida.

O Aeroporto Estadual Bertram Luiz Leupolz, que fica na Zona Norte de Sorocaba, é conhecido por operar voos executivos e é referência em manutenção de aeronaves. Não há voos comerciais no local.

Voos comerciais

A base aérea de Canoas, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, vai passar a receber voos comerciais. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e espera apenas publicação no Diário Oficial da União para valer.

A informação foi confirmada pela Fraport Brasil, empresa que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A companhia diz que recebeu autorização para operar cinco voos diários com chegada e saída de Canoas e que está trabalhando para viabilizar as operações no local, no transporte tanto de passageiros quanto de cargas.

O uso da base aérea, a princípio, é temporário e deve durar até a regularização do aeroporto de Porto Alegre e o fim do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado por tempo indeterminado, com todas as operações suspensas, desde o início do mês. A medida foi tomada para garantir a segurança de funcionários e passageiros diante do estado de calamidade provocado pelas chuvas. As instalações do aeroporto e a pista de pouso foram inundadas.

Foi criada uma malha aérea emergencial no interior, para atender a população que precisa acessar as cidades gaúchas ou sair do Estado. Foram retomados voos regionais com destino a Santa Maria, Uruguaiana, Caxias do Sul, Passo Fundo e Santo Ângelo.

Também foi criada na semana passada uma rota de ônibus para ligar o aeroporto de Florianópolis (SC) até Porto Alegre. O consórcio que opera o aeroporto da capital catarinense começou a operar uma malha emergencial com seis viagens diárias, sendo três saídas de cada cidade.

