Política Avião de Lula tem problema técnico e vai retornar ao México, diz FAB; presidente embarca em outra aeronave

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava na Cidade do México para a posse da presidente Claudia Sheinbaum. Foto: FAB/Divulgação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava na Cidade do México para a posse da presidente Claudia Sheinbaum. (Foto: FAB/Divulgação) Foto: FAB/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O avião que transportava o presidente Lula apresentou um problema técnico nesta terça-feira (1º), pouco após decolar da Cidade do México, e precisou retornar à capital mexicana, informou a Força Aérea Brasileira (FAB). O presidente embarcará em outra aeronave para retornar ao Brasil.

Além de Lula, estavam a bordo a primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Cida Gonçalves (Mulheres), o indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, e assessores.

Sem entrar em detalhes sobre o incidente, a FAB informou que foram seguidos todos os protocolos de segurança e que os pilotos aguardam o consumo necessário de combustível para permitir o retorno seguro ao aeroporto da capital mexicana.

Isso se deve ao fato de que o peso máximo de decolagem é superior ao peso máximo de pouso de um avião. Assim, os pilotos precisam reduzir o peso da aeronave, gastando combustível, para garantir um pouso seguro e evitar possíveis problemas na pista.

Um membro da comitiva presidencial informou que houve uma pane, mas que “tudo já está sob controle”.

No Brasil, uma fonte do alto escalão do governo afirmou que uma das possíveis causas do problema técnico – ainda a ser confirmada – é a colisão de um pássaro com uma das turbinas do avião. Esse incidente teria justificado o retorno à Cidade do México e a troca de aeronave antes da viagem de volta a Brasília.

Avião reserva

A aeronave envolvida no incidente é o VC-2 (Embraer 190), utilizado pelo Grupo de Transporte Especial da FAB para transportar o presidente, o vice-presidente e ministros. Com base em Brasília, o avião tem capacidade para 40 passageiros.

Lula estava na Cidade do México para a cerimônia de posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum. Na semana anterior, o presidente esteve nos Estados Unidos, onde participou da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Comunicado da FAB

“A aeronave presidencial VC-1, que transporta o Senhor Presidente da República no trecho entre o México e o Brasil, apresentou um problema técnico após decolar do Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (1º).

Após a realização bem-sucedida dos procedimentos de segurança para solucionar o problema, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornar ao mesmo aeroporto, com posterior troca de aeronave para o regresso a Brasília.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/aviao-de-lula-tem-problema-tecnico-e-vai-retornar-ao-mexico-diz-fab/

Avião de Lula tem problema técnico e vai retornar ao México, diz FAB; presidente embarca em outra aeronave

2024-10-01