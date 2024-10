Economia Dólar e Ibovespa sobem com escalada dos conflitos no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O dólar fechou em alta de 0,31%, cotado a R$ 5,464, nesta terça-feira (1º), primeiro pregão de outubro, diante da escalada dos conflitos no Oriente Médio. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O dólar fechou em alta de 0,31%, cotado a R$ 5,464, nesta terça-feira (1º), primeiro pregão de outubro, diante da escalada dos conflitos no Oriente Médio. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em alta de 0,31%, cotado a R$ 5,464, nesta terça-feira (1º), primeiro pregão de outubro, diante da escalada dos conflitos no Oriente Médio e de olho nos novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O Ibovespa subiu 0,51%, aos 132.495 pontos.

O Irã disparou cerca de 120 mísseis balísticos em direção a Israel nesta terça, segundo as Forças Armadas israelenses. O Irã também confirmou o envio, que culmina o aumento de tensões entre Israel e o Hezbollah nas duas últimas semanas.

A maior parte dos mísseis atingiu Tel Aviv, onde uma série de explosões foi registrada. A população se abrigou em bunkers e abrigos. O espaço aéreo chegou a ficar totalmente fechado, mas foi reaberto cerca de uma hora após o ataque.

Nos EUA, dados do mercado de trabalho mostraram que, em agosto, o país registrou a abertura de mais de 8 milhões de postos de trabalho, bem acima das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma geração de 7,64 milhões.

O mercado acompanhou esses números com atenção em busca de novas pistas sobre como o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve conduzir as taxas de juros no país, hoje entre 4,75% e 5% ao ano, depois de um corte de 0,50 ponto percentual na última reunião da instituição.

Na segunda (30), o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o BC vai reduzir os juros em mais 0,50 ponto percentual daqui até o fim do ano – 0,25 em cada uma das reuniões que ainda restam em 2024 –, e somente se os dados econômicos, com destaque para inflação e mercado de trabalho, vierem em linha com o esperado.

Mercados

Os conflitos no Oriente Médio vivem mais um momento de acirramento, com o ataque do Irã a Israel.

Depois de quase um ano dos ataques do grupo terrorista Hamas aos israelenses, e de uma guerra que devastou a Palestina, o enfrentamento vinha escalando com a entrada do grupo extremista Hezbollah – que nasceu no Líbano, é financiado pelo Irã e aliado do Hamas.

Há uma semana, Israel vem bombardeando regiões do Líbano. Nesta terça-feira, lançou uma operação terrestre “limitada” contra alvos específicos do Hezbollah. A escalada dos ataques entre os dois lados começou após explosões em série de pagers e walkie-talkies de membros do grupo, que acusam Israel pelo ataque.

Após o ataque do Irã, os preços do barril de petróleo no mercado internacional dispararam 5%. A alta da cotação tende a beneficiar empresas exportadoras da commodity, como a Petrobras.

Por outro lado, aumento dos conflitos elevam o clima de incerteza entre os investidores, que tendem a migrar seus investimentos para o dólar. O movimento fortalece a moeda norte-americana frente ao real.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-e-ibovespa-sobem-com-escalada-dos-conflitos-no-oriente-medio/

Dólar e Ibovespa sobem com escalada dos conflitos no Oriente Médio

2024-10-01