Mundo Primeiro-ministro israelense diz que Irã cometeu um “erro grave” com ataque a Israel e que “pagará o preço”

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Quem nos ataca, nós atacamos", declarou Netanyahu. Foto: Reprodução "Quem nos ataca, nós atacamos", declarou Netanyahu. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, prometeu retaliação ao ataque do Irã, que envolveu pelo menos 180 mísseis lançados contra Israel nesta terça-feira (1º). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o premiê disse que o ataque com mísseis foi um fracasso e que o Irã logo aprenderá uma “lição dolorosa”, assim como os inimigos em Gaza e no Líbano.

“O Irã cometeu um grande erro esta noite e vai pagar por isso”, disse Netanyahu. “Quem nos ataca, nós os atacamos”, declarou. “O regime no Irã não entende nossa determinação em nos defender e retaliar contra nossos inimigos.”

O Irã disparou nesta terça-feira dezenas de mísseis contra Israel, em resposta ao assassinato do chefe do grupo libanês Hezbollah e do líder do grupo terrorista Hamas. Esse foi o segundo ataque contra território israelense que o Irã fez em seis meses.

O corpo armado israelense interceptou um grande número de mísseis e afirmou que o Irã disparou cerca de 180 projéteis contra o país. Já a Guarda Revolucionária paramilitar do Irã disse que 90% dos mísseis lançados contra Israel atingiram seus alvos com sucesso.

Mais cedo, o porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, afirmou que o ataque buscava “matar milhares” de civis israelenses, uma intenção inédita, de acordo com ele. Hagari declarou que o ataque iraniano constitui uma “escalada séria e perigosa” e que “haverá consequências”.

O ataque iraniano ocorreu no mesmo dia em que Israel anunciou operações militares terrestres contra o Hezbollah, aliado do Irã, no sul do Líbano, após uma semana de intensos bombardeios contra a milícia xiita radical, os quais deixaram centenas de mortos em todo o país.

Resposta apropriada

O presidente americano Joe Biden disse que seu governo “apoia totalmente” Israel e que ele está em “discussão ativa” com assessores sobre uma resposta apropriada. Biden também elogiou os militares dos EUA e de Israel por derrotarem o bombardeio de mísseis iranianos.

“Não se enganem, os Estados Unidos apoiam totalmente Israel”, disse o presidente na terça-feira no início de uma reunião com autoridades da Casa Branca focada na resposta do governo ao furacão Helene.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse logo após o ataque que ele equivalia a uma “escalada significativa do Irã”. Biden disse que ainda não se sabe quais consequências o Irã enfrentará.

Já a vice-presidente americana e candidata democrata nas eleições presidenciais, Kamala Harris, prometeu nesta terça-feira apoio “inabalável” à segurança de Israel. “Garantirei sempre que Israel tenha a capacidade de se defender contra o Irã e as milícias terroristas apoiadas pelo Irã”, destacou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/primeiro-ministro-israelense-diz-que-ira-cometeu-um-erro-grave-com-ataque-a-israel-e-que-pagara-o-preco/

Primeiro-ministro israelense diz que Irã cometeu um “erro grave” com ataque a Israel e que “pagará o preço”

2024-10-01