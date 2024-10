Mundo Investigação nos Estados Unidos: modelo brasileira é achada morta em Miami após ir a festa em iate

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Testemunhas disseram que a modelo Adriana Vieira saiu para nadar e não foi mais vista. (Foto: Reprodução)

Uma modelo brasileira de 31 anos foi encontrada morta em um porto de Miami, Flórida, Estados Unidos, após participar de uma festa em um iate. Segundo o site de notícias norte-americano The U.S Sun, o corpo de Adriana Vieira foi achado boiando no dia 22 de setembro. Testemunhas disseram que a modelo saiu para nadar e não foi mais vista. O responsável pela festa seria um rapper, que não foi identificado.

Ainda segundo o The U.S Sun, a morte está sendo investigada pela polícia de Miami. Foi tentado contato com o departamento responsável pela investigação e também com o consulado do Brasil em Miami para saber detalhes do caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

Adriana era natural de São Paulo e tinha um filho de 6 anos. Nas redes sociais, ela acumulava mais de 500 mil seguidores. Sua última publicação, feita em 20 de setembro, mostra a brasileira em uma festa ao lado do rapper Tyga. Na legenda, Adriana escreveu: “A música é cultura, é união, é universal. A vida é uma festa e somos muito abençoados”.

No mesmo dia, ela também compartilhou fotos e vídeos de quando participou de um desfile “Miami Swim Week”.

A mãe de Adriana não quis comentar sobre o caso, mas afirmou que o corpo da filha continua nos Estados Unidos, e a família irá trazê-lo ao Brasil.

Comunicado nas redes

Nessa segunda-feira (30), o irmão de Adriana divulgou nas suas redes sociais um comunicado escrito pela mãe que informa a morte da modelo, a identificação do corpo dela e também comunica como o neto, de 6 anos, está.

“Estou vindo aqui para dar uma satisfação para as pessoas que realmente nos amam e consideram. É com muita dor, muita tristeza, que venho dizer que no sábado dia 21 de setembro de 2024 a minha filha Adriana Vieira faleceu. Até agora não tem nada esclarecido sobre a morte dela, mas quero tranquilizar vocês que esse risco, que estão falando nas redes sociais dela ser enterrada como indigente, não é verdade.”

“A filiação já foi concluída e todas as providências devidas estão sendo tomadas para trazer o corpo e fazer o sepultamento. O meu neto está bem, falo com ele todos os dias. Por enquanto é isso e vou atualizando quando possível.” As informações são do G1.

